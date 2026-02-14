IPS vs Law: क्या सच में अमिताभ दास ने की कानून की अनदेखी? समझिए पॉक्सो एक्ट का वो फंदा जिसमें फंसे पूर्व पूर्व पुलिस अधिकारी

Patna News: पूर्व IPS अमिताभ दास ने नीट छात्रा मौत मामले में सीएम नीतीश कुमार और पुलिस प्रसाशन पर कई आरोप लगाए थे. अमिताभ दास ने कहा था कि 'नीट छात्रा मौत मामले के आरोपी सीएम आवास में रहते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी विवादित पोस्ट किए थे. जिसके चलते उन पर कानूनी शिकंजा कस चुका है.
Amitabh Das Arrested: पूर्व IPS अमिताभ दास की गिरफ्तारी ने बिहार की ब्यूरोक्रेसी और मीडिया में हलचल मचा दी है. उनकी गिरफ्तारी नीट छात्रा मौत मामले में मृतक छात्रा की पहचान उजागर करते हुए कई गंभीर और भ्रामक आरोप लगाने को लेकर हुई है. पटना पुलिस ने शुक्रवार (13 फरवरी) की देर शाम को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया था. अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीट छात्रा मौत मामले में बयानबाजी करने पर उन पर POCSO Act जैसी संगीन धारा क्यों लगाई गई? यहां समझिए इस पूरे विवाद का कानूनी आधार और वो गलती जो अमिताभ दास पर भारी पड़ी.
क्या है मुख्य आरोप?
अमिताभ दास पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नीट छात्रा की मौत को लेकर जो दावे किए, उनमें उन्होंने मृतका (जो कि नाबालिग थी) की पहचान उजागर कर दी. कानूनन, किसी भी यौन अपराध या संदिग्ध परिस्थितियों में मृत नाबालिग की पहचान, फोटो या निजी जानकारी सार्वजनिक करना अपराध है.
पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन
पॉक्सो एक्ट की धारा 23 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी मीडिया (सोशल मीडिया सहित) के माध्यम से किसी बच्चे (नाबालिग) की पहचान उजागर नहीं की जा सकती.
अमिताभ दास की चूक: उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट और वीडियो में मृतका का नाम और उससे जुड़ी ऐसी जानकारियां साझा कीं, जो कानून के दायरे में प्रतिबंधित थीं.
भ्रामक जानकारी और साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप
पुलिस का तर्क है कि अमिताभ दास ने बिना किसी ठोस सबूत के इस मामले को 'रेप और मर्डर' का रूप देने की कोशिश की, जबकि पुलिस इसे सुसाइड या हादसा मान रही थी. एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, उनके बयानों को जनता ने 'अथॉरिटी' के रूप में लिया, जिससे जांच प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ.
गिरफ्तारी के बाद क्या?
पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामलों में जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पॉक्सो के तहत दर्ज मामले गैर-जमानती (Non-Bailable) होते हैं.
सजा का प्रावधान: यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो इसमें कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है (सिर्फ पहचान उजागर करने के मामले में).