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पटना: DGP आवास के पास रिटायर्ड DSP के घर चोरी, ताला तोड़कर ₹20 लाख के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर

Patna News: पटना में DGP आवास के पास रिटायर्ड DSP के घर चोरी की घटना सामने आई है. चोर ताला तोड़कर ₹20 लाख के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:57 AM IST
पटना: DGP आवास के पास रिटायर्ड DSP के घर चोरी, ताला तोड़कर ₹20 लाख के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर
Image Credit: पटना: रिटायर्ड DSP के घर चोरी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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