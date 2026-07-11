/पटना: DGP आवास के पास रिटायर्ड DSP के घर चोरी, ताला तोड़कर ₹20 लाख के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर

20 लाख रुपये की संपत्ति चोरी

मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड डीएसपी सूर्यनाथ सिंह का परिवार इन दिनों गांव गया हुआ था. इसी दौरान चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने-चांदी के कीमती जेवरात और लाखों रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया. परिजनों के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 20 लाख रुपये की संपत्ति चोरी हुई है. गर्दनीबाग थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष सौरभ कुमार ने चोरी की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.