/पटना: DGP आवास के पास रिटायर्ड DSP के घर चोरी, ताला तोड़कर ₹20 लाख के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर

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राजधानी पटना के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाकों में शुमार गर्दनीबाग पुलिस कॉलोनी में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. डीजीपी आवास से सटे रिटायर्ड डीएसपी सूर्यनाथ सिंह के बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए चोर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं.
20 लाख रुपये की संपत्ति चोरी
मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड डीएसपी सूर्यनाथ सिंह का परिवार इन दिनों गांव गया हुआ था. इसी दौरान चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने-चांदी के कीमती जेवरात और लाखों रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया. परिजनों के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 20 लाख रुपये की संपत्ति चोरी हुई है. गर्दनीबाग थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष सौरभ कुमार ने चोरी की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने आरोपियों का जल्द से जल्द पता लगाने में मदद के लिए घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए हैं और मामले की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा
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