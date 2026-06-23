/तेज प्रताप यादव के घर पर हुई चोरी, JJD अध्यक्ष ने निजी सहायक मोतीलाल राय के खिलाफ दर्ज कराई FIR

वहीं, इन दिनों तेज प्रताप यादव काफी कानूनी पचड़ों का सामना कर रहे हैं. उनकी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने ही तेज प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आकाश का आरोप है कि तेज प्रताप जबरन उनके घर में घुसे और घरवालों को जान से मारने की धमकी दी है. आकाश के अनुसार, तेजप्रताप यादव उनकी भांजी यानी अनुष्का यादव की बेटी से मिलना चाहते थे और इसी सिलसिले में दबाव बनाया जा रहा था. इसके बाद तेज प्रताप ने पलटवार करते हुए अनुष्का यादव, उनके भाई आकाश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. तेज प्रताप ने सभी आरोपियों पर ब्लैकमेलिंग, अवैध धन वसूली, मानसिक प्रताड़ना और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश करने का आरोप लगाया है.