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तेज प्रताप यादव के घर पर हुई चोरी, JJD अध्यक्ष ने निजी सहायक मोतीलाल राय के खिलाफ दर्ज कराई FIR

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव के आवास पर चोरी होने की घटना सामने आई है. उन्होंने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर ही चोरी करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:22 AM IST
तेज प्रताप यादव के घर पर हुई चोरी, JJD अध्यक्ष ने निजी सहायक मोतीलाल राय के खिलाफ दर्ज कराई FIR
Image Credit: ANI

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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