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मुजफ्फरपुर में 'सूट-बूट' वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश, LS कॉलेज प्रिंसिपल के बेटे के रिसेप्शन से चुराए थे लाखों के गहने

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक शादी के रिसेप्शन से 50 लाख रुपए की कीमत के गहने और कैश चोरी होने का मामला सुलझा लिया गया है. पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और 40 लाख के सोने, चांदी और हीरे के गहनों के साथ 1.6 लाख कैश भी बरामद किया गया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:10 PM IST
मुजफ्फरपुर में 'सूट-बूट' वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश, LS कॉलेज प्रिंसिपल के बेटे के रिसेप्शन से चुराए थे लाखों के गहने
Image Credit: मुजफ्फरपुर में &#039;सूट-बूट&#039; वाले चोर गिरोह का पर्दाफाशSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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