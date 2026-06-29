मुजफ्फरपुर में 'सूट-बूट' वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश, LS कॉलेज प्रिंसिपल के बेटे के रिसेप्शन से चुराए थे लाखों के गहने

पुलिस ने उनसे 50 लाख रुपए के सोने और हीरे की ज्वेलरी और 1.60 लाख रुपए कैश बरामद किया है. बरामद सामान में अलग-अलग साइज़ की सोने की ज्वेलरी के 15 से ज्यादा पीस और हीरे की ज्वेलरी के दो पीस शामिल हैं. साथ ही, चांदी की कई चीजें भी जब्त की गईं. पुलिस के मुताबिक, इस गैंग ने शादियों में ज्वेलरी चोरी की कई वारदातें की हैं. पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने 22 जून की घटना से ठीक एक दिन पहले एक शादी समारोह से ज्वेलरी चोरी की थी. मामले के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है. इस गिरफ्तारी को मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.