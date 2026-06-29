मुजफ्फरपुर में 'सूट-बूट' वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश, LS कॉलेज प्रिंसिपल के बेटे के रिसेप्शन से चुराए थे लाखों के गहने

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मुजफ्फरपुर पुलिस ने LS कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे और बहू के वेडिंग रिसेप्शन से लाखों रुपये के गहने और कैश चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए सोने, चांदी और हीरे के गहने और 1.60 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार चोरों ने बताया कि वे फॉर्मल कपड़े पहनकर VIP शादियों में घुसते थे. मौका मिलते ही वे कीमती सामान और कैश चुराकर भाग जाते थे और बाद में चोरी के गहने सोने-चांदी के व्यापारियों को बेच देते थे.
यह घटना 22 जून की रात को क्लब ग्राउंड में हुई, जहां LS कॉलेज की प्रिंसिपल कानू प्रिया के बेटे की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी. वहां से लगभग 50 लाख रुपए के कीमत के गहने और नकदी चोरी हो गई. इसके बाद टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने शादियों और रिसेप्शन से गहने चुराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया. इस मामले में पुलिस ने बेलसंड (सीतामढ़ी) से राजेश साह और अमित साह और रुन्नीसैदपुर से गोपाल साह को गिरफ्तार किया. ये शातिर अपराधी एक बड़े गिरोह का हिस्सा थे जो गहने चुराने के लिए शादियों को निशाना बनाते थे.
पुलिस ने उनसे 50 लाख रुपए के सोने और हीरे की ज्वेलरी और 1.60 लाख रुपए कैश बरामद किया है. बरामद सामान में अलग-अलग साइज़ की सोने की ज्वेलरी के 15 से ज्यादा पीस और हीरे की ज्वेलरी के दो पीस शामिल हैं. साथ ही, चांदी की कई चीजें भी जब्त की गईं. पुलिस के मुताबिक, इस गैंग ने शादियों में ज्वेलरी चोरी की कई वारदातें की हैं. पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने 22 जून की घटना से ठीक एक दिन पहले एक शादी समारोह से ज्वेलरी चोरी की थी. मामले के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है. इस गिरफ्तारी को मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.