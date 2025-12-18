Ranchi News: सीढ़ी लगाई, छत पर चढ़े और... पंडरा में चोरों ने ग्रॉसरी मार्ट को 'फिल्मी अंदाज' में लूटा, DVR भी ले गए साथ

Ranchi News: रांची के पंडरा में चोरों ने ग्रॉसरी मार्ट को अपना निशाना बनाया. किसी को चोरी को लेकर कोई सबूत न मिल सके इसके लिए उन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग यूनिट भी उड़ा दी.
Ranchi News: चोरी करने के लिए चोर किस हद तक सोच सकते हैं, ये अंदाजा आप ये खबर पढ़कर लगा सकते हैं. झारखंड की राजधानी रांची से चोरी की घटना सामने आई है, जहां पंडरा इलाके में चोरों ने एक ग्रॉसरी मार्ट को लुट लिया. चोरों ने फिल्मी अंदाज में एक ग्रॉसरी मार्ट को अपना निशाना बनाया. ये पूरा मामला 'अपना राशन, अपनी दुकान' ग्रॉसरी मार्ट से जुड़ा है. दुकान मालिक से मिली जानकारी के अनुसार, रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद की गई थी और सभी स्टाफ अपने-अपने घर चले गए थे. लेकिन सुबह करीब 8 बजे, जब स्टाफ दुकान खोलने पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए.
फिल्मी स्टाइल में चोरी
चोरों ने पहले बाहर से सीढ़ी लगाई, फिर छत पर चढ़े और अल्बेस्टर शीट को काटकर सीधे दुकान के भीतर दाखिल हो गए. इसके बाद बड़ी ही सफाई से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया. वही दुकान मालिक का कहना है कि कैश ड्रॉअर में रखे करीब 80 से 90 हजार रुपये नकद चोरों ने चोरी कर लिए हैं. बता दें कि सबसे हैरानी की बात यह है कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग यूनिट यानी DVR पर भी अपना हाथ साफ कर लिया और साथ लेकर चले गए. ताकि पुलिस को चोरी का कोई भी सबूत ना मिल पाएं.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इतना ही नहीं, चोर इतने शातिर दिमाग के थे कि चोरी करने के बाद चोरों ने दुकान के अंदर रखी बोरियों को एक के ऊपर एक जमाकर सीढ़ी जैसा रास्ता बनाया और फिर उसी के सहारे छत के रास्ते बाहर निकल गए. दुकान मालिक ने बताया कि सुबह होते ही पुलिस को सूचना दी गई. फिलहाल पमौके पर पहुंचकर पुलिस ने मुआयना किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पंडरा में चोरों का ऐसा ‘अजूबा प्लान’ पहले से तैयार था? और क्या बिना DVR के पुलिस इन शातिर चोरों तक पहुंच पाएगी?
