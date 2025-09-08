Dhanbad News: 8 घरों में चोरी, लाखों के जेवर और नगदी गायब, बीती रात चोरों का तांडव
Dhanbad News: 8 घरों में चोरी, लाखों के जेवर और नगदी गायब, बीती रात चोरों का तांडव

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत कुमारधुबी ओपी क्षेत्र में चोरों ने हड़कंप मचा दिया. मिली जानकारी के अनुसार, बीती रात चोरों ने 8 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों के जेवर और नगदी गायब हुए हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 04:27 PM IST

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बागानधौड़ा में बीती रात चोरों ने तांडव मचाते हुए एक साथ आठ घरों को निशाना बनाया. मिली जानकारी के अनुसार, चोरों ने उन घरों पर धावा बोला, जिन घरों के मालिक बाहर गए थे या जिन घरों में ताले लगे थे. कई घरों के मुख्य द्वार और आलमीरे के ताले तोड़े गए. चोर नकद राशि और सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए. सोमवार की सुबह घटना की जानकारी होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

यह भी पढ़ें: एनकाउंडर में मारा गया कुख्यात आशीष रंजन, रंगदारी... बमबाजी और हत्या का था आरोपी

सूचना पर कुमारधुबी पुलिस मौके पर पहुंची और शिकार बने घरों की पहचान कर जांच-पड़ताल शुरू की. इस दौरान घटनास्थल से एक लोहे का साबल और एक चप्पल भी बरामद हुआ है. गांधी आश्रम निवासी लाल मुनी देवी ने बताया कि वह अपने पिता के श्राद्धकर्म में बिहार के आरा गई हुई थीं. इसी दौरान चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ दिया और आलमीरा से सोने-चांदी के गहने चुरा लिए. घर लौटने पर उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा था, आलमीरा के सामान बिखरे थे और टीवी चालू था जबकि फ्रिज का दरवाजा खुला पड़ा था. 

इसी तरह गणेश पंडित के बंद घर को भी निशाना बनाया गया. हालांकि यहां से कुछ चोरी नहीं हो पाई. शंखनील बनर्जी के गोदाम का ताला तोड़ा गया, वहीं राजू साव और दुबेश प्रसाद के घर का भी मुख्य द्वार और आलमीरा तोड़े गए. अन्य कई घरों में भी चोरों ने खोजबीन की. घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. कुमारधुबी ओपी प्रभारी राजेश लोहरा ने कहा कि इस कांड में शामिल सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है.

इनपुट- नितेश के.आर. मिश्रा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

