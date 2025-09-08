Dhanbad News: 8 घरों में चोरी, लाखों के जेवर और नगदी गायब, बीती रात चोरों का तांडव

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बागानधौड़ा में बीती रात चोरों ने तांडव मचाते हुए एक साथ आठ घरों को निशाना बनाया. मिली जानकारी के अनुसार, चोरों ने उन घरों पर धावा बोला, जिन घरों के मालिक बाहर गए थे या जिन घरों में ताले लगे थे. कई घरों के मुख्य द्वार और आलमीरे के ताले तोड़े गए. चोर नकद राशि और सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए. सोमवार की सुबह घटना की जानकारी होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना पर कुमारधुबी पुलिस मौके पर पहुंची और शिकार बने घरों की पहचान कर जांच-पड़ताल शुरू की. इस दौरान घटनास्थल से एक लोहे का साबल और एक चप्पल भी बरामद हुआ है. गांधी आश्रम निवासी लाल मुनी देवी ने बताया कि वह अपने पिता के श्राद्धकर्म में बिहार के आरा गई हुई थीं. इसी दौरान चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ दिया और आलमीरा से सोने-चांदी के गहने चुरा लिए. घर लौटने पर उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा था, आलमीरा के सामान बिखरे थे और टीवी चालू था जबकि फ्रिज का दरवाजा खुला पड़ा था.

इसी तरह गणेश पंडित के बंद घर को भी निशाना बनाया गया. हालांकि यहां से कुछ चोरी नहीं हो पाई. शंखनील बनर्जी के गोदाम का ताला तोड़ा गया, वहीं राजू साव और दुबेश प्रसाद के घर का भी मुख्य द्वार और आलमीरा तोड़े गए. अन्य कई घरों में भी चोरों ने खोजबीन की. घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. कुमारधुबी ओपी प्रभारी राजेश लोहरा ने कहा कि इस कांड में शामिल सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है.

इनपुट- नितेश के.आर. मिश्रा

