/ईमेल भेजकर 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, दिल्ली में भी स्कूलों को आया था ऐसा मैसेज

राजधानी पटना के दानापुर अनुमंडल स्थित चार प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मंगलवार को हड़कंप मच गया. धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंचकर सभी स्कूल परिसरों की सघन तलाशी में जुट गई. आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी ऐसे ईमेल भेजे गए थे और उन्हें उड़ाने की धमकी दी गई थी. इससे अभिभावक काफी परेशान रहे थे. अब यही पैटर्न पटना में दोहराया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि दिल्ली के स्कूलों को भेजे गए ईमेल और पटना के स्कूलों को मिले संदेशों में कोई कॉमन पैटर्न है या नहीं. कहीं ये सब ईमेल एक ही जगह से तो नहीं भेजे जा रहे हैं, जिसका मकसद केवल और केवल दहशत पैदा करना है.