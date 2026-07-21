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ईमेल भेजकर 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, दिल्ली में भी स्कूलों को आया था ऐसा मैसेज

कुछ दिनों पहले दिल्ली के स्कूलों में भी इस तरह के लगातार मेल भेजे जा रहे थे. बिहार की बात करें तो यह पैटर्न कुछ समय पहले कोर्ट और कचहरियों में देखने को मिलता था, लेकिन अब यह मासूमों को दहशत में लाने का पैटर्न बनता जा रहा है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:Sunil MIshra
Published: Jul 21, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:57 PM IST
ईमेल भेजकर 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, दिल्ली में भी स्कूलों को आया था ऐसा मैसेज
Image Credit: मासूमों के दिल में दहशत फैलाने का इरादा किसका?Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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