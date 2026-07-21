/ईमेल भेजकर 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, दिल्ली में भी स्कूलों को आया था ऐसा मैसेज

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राजधानी पटना के दानापुर अनुमंडल स्थित चार प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मंगलवार को हड़कंप मच गया. धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंचकर सभी स्कूल परिसरों की सघन तलाशी में जुट गई. आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी ऐसे ईमेल भेजे गए थे और उन्हें उड़ाने की धमकी दी गई थी. इससे अभिभावक काफी परेशान रहे थे. अब यही पैटर्न पटना में दोहराया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि दिल्ली के स्कूलों को भेजे गए ईमेल और पटना के स्कूलों को मिले संदेशों में कोई कॉमन पैटर्न है या नहीं. कहीं ये सब ईमेल एक ही जगह से तो नहीं भेजे जा रहे हैं, जिसका मकसद केवल और केवल दहशत पैदा करना है.
दानापुर, पटना के जिन स्कूलों को धमकी मिली है, उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल के सीनियर एवं जूनियर विंग, आर्मी पब्लिक स्कूल और रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं. ईमेल में कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकवादियों का हवाला देते हुए स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं.
दानापुर के एएसपी अजीत कुमार ने बताया कि ईमेल के जरिए चार स्कूलों को धमकी मिली है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सभी स्कूलों को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया. बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और अन्य विशेषज्ञ टीमें पूरे परिसर की गहन जांच कर रही हैं. फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.
पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी है. साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है. सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है.
फिलहाल जांच जारी है और पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.