/घूस लेते धरे गए ट्रैफिक दारोगा: गाड़ी छोड़ने के एवज में मांग रहे थे 10 हजार रुपए, जेपी गंगा पथ से निगरानी ने किया गिरफ्तार

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पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैफिक थाने में तैनात दारोगा उपेंद्र शाह को गिरफ्तार किया है. निगरानी की टीम ने मंगलवार को उन्हें जेपी गंगा पथ से उस समय पकड़ा, जब वह एक मामले के पीड़ित से 10 हजार रुपये रिश्वत ले रहे थे.
गाड़ी छोड़ने के एवज में मांग रहे थे 10 हजार रुपए
निगरानी विभाग के डीएसपी ने बताया कि परिवादी की गाड़ी छोड़ने और मामले में मदद करने के बदले दारोगा ने रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद परिवादी ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की. शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई. इसके बाद निगरानी की टीम ने दारोगा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया.
रिश्वत लेते ट्रैफिक थाने के दारोगा गिरफ्तार
8 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को जैसे ही दारोगा उपेंद्र शाह ने परिवादी से 10 हजार रुपये लिए निगरानी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम दारोगा से पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.
पहले भी विवादों में रह चुके हैं दारोगा उपेंद्र शाह
बताया जा रहा है कि उपेंद्र शाह पहले भी विवादों में रह चुके हैं. कुछ समय पहले लड़की की स्कूटी रोकने से जुड़ा उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
बेतिया में रिश्वत लेते एएसआई का वीडियो वायरल
बेतिया में पंद्रह हजार रिश्वत लेते एक एसआई का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बलथर थाना के एसआई शमशाद अहमद रिश्वत ले रहे हैं. पीड़ित मालती देवी ने सीसीटीवी में कैद एसआई का रिश्वत लेते फुटेज एसएसपी कुमार गौतम को दिया है. पीड़ित महिला ने एसएसपी से ने न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित महिला का आरोप है कि बलथर थाना में कांड संख्या 92/26 का एसआई शमशाद अहमद आईओ हैं, जो हमारे घर के लोगों को हमेशा कुर्की करने का धमकी देते हैं और बचाने के एवज में अभी तक 50 हजार रुपए ले चुके हैं.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा