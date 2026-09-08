Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /घूस लेते धरे गए ट्रैफिक दारोगा: गाड़ी छोड़ने के एवज में मांग रहे थे 10 हजार रुपए, जेपी गंगा पथ से निगरानी ने किया गिरफ्तार

घूस लेते धरे गए ट्रैफिक दारोगा: गाड़ी छोड़ने के एवज में मांग रहे थे 10 हजार रुपए, जेपी गंगा पथ से निगरानी ने किया गिरफ्तार

बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक थाने में तैनात दारोगा उपेंद्र शाह को 10 हजार की रिश्वत लेते निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि गाड़ी छोड़ने और मामले में मदद करने के बदले दारोगा ने रिश्वत की मांग की थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 08, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:48 PM IST
घूस लेते धरे गए ट्रैफिक दारोगा: गाड़ी छोड़ने के एवज में मांग रहे थे 10 हजार रुपए, जेपी गंगा पथ से निगरानी ने किया गिरफ्तार
Image Credit: रिश्वत लेते ट्रैफिक थाने के दारोगा गिरफ्ता (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'लालू CM थे, देवगौड़ा PM, तब हुई थी फरक्का जल संधि',RJD पर बरसे डिप्टी CM विजय चौधरी
2
3
4
5