/घूस लेते धरे गए ट्रैफिक दारोगा: गाड़ी छोड़ने के एवज में मांग रहे थे 10 हजार रुपए, जेपी गंगा पथ से निगरानी ने किया गिरफ्तार

बेतिया में रिश्वत लेते एएसआई का वीडियो वायरल

बेतिया में पंद्रह हजार रिश्वत लेते एक एसआई का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बलथर थाना के एसआई शमशाद अहमद रिश्वत ले रहे हैं. पीड़ित मालती देवी ने सीसीटीवी में कैद एसआई का रिश्वत लेते फुटेज एसएसपी कुमार गौतम को दिया है. पीड़ित महिला ने एसएसपी से ने न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित महिला का आरोप है कि बलथर थाना में कांड संख्या 92/26 का एसआई शमशाद अहमद आईओ हैं, जो हमारे घर के लोगों को हमेशा कुर्की करने का धमकी देते हैं और बचाने के एवज में अभी तक 50 हजार रुपए ले चुके हैं.