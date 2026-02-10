Advertisement
Ranchi News: रांची में किन्नर से छेड़छाड़-मारपीट, पुलिसवालों ने 9 राउंड फायरिंग करके एक को धरा

रांची में देर रात भारी हंगामा पहले कचहरी चौक के पास ट्रांसजेंडर से मारपीट. हंगामे में एक ट्रांसजेंडर का पैर टूटा सूचना पर पहुंची. पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश. कोतवाली डीएसपी समेत पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे. घटना में इस्तियाक और गुलफाम पर गंभीर आरोप. आरोपियों की स्कॉर्पियो से आम आदमी को रौंदने का आरोप. घायल बेहोशी हुए युवक को आरोपियों ने उठा कर पूरी रात स्कॉर्पियो में घुमाया. पुलिस के पीछा करने पर नहीं रोकी गाड़ी. पुलिस ने की 9 राउंड फायरिंग कर टायर में मारी गई गोली. पुलिस फायरिंग में इस्तियाख नाम के युवक घायल घायल युवक को रिम्स भेजा गया. मामले की जांच में जुटी पुलिस. देर रात चला हाई वोल्टेज ड्रामा. आरोपी की गाड़ी स्कॉर्पियो जप्त गाड़ी में गोली के कई निशान...

