धनबाद के हरिहरपुर में अंतरजिला बाइक चोर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, 11 बाइकें बरामद

धनबाद पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. हरिहरपुर थाना क्षेत्र के बरवाडीह इलाके में पुलिस ने एक अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में गिरोह की निशानदेही पर चोरी की कुल 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं. यह गिरोह लंबे समय से धनबाद के साथ-साथ पड़ोसी जिलों बोकारो और गिरिडीह में भी सक्रिय था और लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

नियमित वाहन जांच के दौरान खुला राज

इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब हरिहरपुर पुलिस बरवाडीह के पास नियमित वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया. पुलिस को देख बाइक सवार घबराने लगा. जब उससे गाड़ी के कागजात मांगे गए, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि वह जो बाइक चला रहा था, वह चोरी की थी. पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इस पूरे बड़े गिरोह की परतें खुलनी शुरू हो गईं.

11 बाइक बरामद

पकड़े गए पहले आरोपी की पहचान राहुल सिंह के रूप में हुई है. राहुल ने पुलिसिया पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अकेले नहीं, बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करता है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह के दूसरे सदस्य शिव कुमार भुइयां को भी धर दबोचा. इन दोनों अपराधियों की कड़ाई से पूछताछ के बाद पुलिस ने अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की, जहाँ से चोरी की गई 11 बाइक बरामद की गईं. बरामद की गई बाइकें धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के विभिन्न इलाकों से चुराई गई थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- धनबाद की 8-लेन सड़क बनी स्टंटबाजों का अड्डा, बाइकर्स ने किया मौत का तांडव!

पड़ोसी जिलों में सस्ते दामों पर बेचते थे चोरी के वाहन

बाघमारा के एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने हरिहरपुर थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि यह गिरोह काफी संगठित तरीके से काम करता था. आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और घरों के बाहर खड़ी बाइकों को अपना निशाना बनाते थे. चोरी करने के बाद ये लोग बाइक को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाते थे और वहां के ग्रामीण इलाकों में बेहद सस्ते दामों पर बेच देते थे. फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और इस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

इनपुट- नितेश कुमार मिश्रा