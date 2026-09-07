/महिला तस्करों के सहारे चल रहा था नशे का कारोबार, पूर्णिया पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 6 को दबोचा

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पूर्णिया पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए की 2 किलो 130.90 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, तस्कर पश्चिम बंगाल से स्मैक की खेप लेकर कुर्सेला-टीकापट्टी के रास्ते रूपौली पहुंचाने जा रहे थे. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक रंजन ने प्रेसवार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि SSP डॉ. शौर्य सुमन के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी.
वाहन जांच के दौरान पकड़ी गई कार
पुलिस और दंडाधिकारी की विशेष टीम ने रूपौली-टीकापट्टी मुख्य मार्ग पर तीनटंगा मोड़ के पास वाहन जांच शुरू की थी. इसी दौरान सफेद रंग की किआ कार (BR-11BX-7042) को रोककर तलाशी ली गई. कार में दो पुरुष और चार महिलाएं सवार थीं. तलाशी के दौरान पुलिस को 2130.90 ग्राम स्मैक मिली. पुलिस ने इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी है. पुलिस ने मौके से 40,260 रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही किआ कार भी जब्त की है.
जांच से बचने के लिए महिलाओं को साथ बैठाते थे
पुलिस के अनुसार, तस्कर जांच से बचने के लिए चार पहिया वाहन में महिलाओं को भी साथ बैठाकर नशीले पदार्थों की खेप पहुंचाते थे. पुलिस को आशंका है कि इसी तरीके से कई बार नशीले पदार्थों की तस्करी की गई होगी. अब गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. मुख्य सरगना और चालक समेत चार महिलाएं गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपितों में रूपौली निवासी शेखर कुमार को पुलिस ने कथित मुख्य सरगना बताया है.
वहीं, विष्णु कुमार कार का चालक था. गिरफ्तार चार महिलाओं की पहचान कटिहार जिले के कुर्सेला निवासी शांति देवी और शोभा देवी तथा पोठिया निवासी इंदु देवी और मीणा देवी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, शेखर कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ रूपौली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले भी मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है.
मोबाइल की जांच में लेनदेन के साक्ष्य
पुलिस ने जब्त किए गए मोबाइल फोन की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में बड़ी रकम के लेनदेन से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. इसके आधार पर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्मैक की खेप कहां से मंगाई गई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर पश्चिम बंगाल से लेकर सीमांचल तक फैले पूरे तस्करी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है.
रिपोर्ट: संतोष नायक