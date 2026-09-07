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महिला तस्करों के सहारे चल रहा था नशे का कारोबार, पूर्णिया पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 6 को दबोचा

पूर्णिया में 4 करोड़ रुपये की स्मैक के साथ 6 तस्कर गिरफ्तारों को गिरफ्तार किया है. इसमें दो पुरुष और चार महिलाएं शामिल है. तस्कर जांच से बचने के लिए चार पहिया वाहन में महिलाओं को भी साथ बैठाकर नशीले पदार्थों की खेप पहुंचाते थे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 07, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:45 PM IST
महिला तस्करों के सहारे चल रहा था नशे का कारोबार, पूर्णिया पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 6 को दबोचा
Image Credit: पूर्णिया में 4 करोड़ रुपये की स्मैक के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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