/महिला तस्करों के सहारे चल रहा था नशे का कारोबार, पूर्णिया पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 6 को दबोचा

मोबाइल की जांच में लेनदेन के साक्ष्य

पुलिस ने जब्त किए गए मोबाइल फोन की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में बड़ी रकम के लेनदेन से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. इसके आधार पर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्मैक की खेप कहां से मंगाई गई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर पश्चिम बंगाल से लेकर सीमांचल तक फैले पूरे तस्करी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है.