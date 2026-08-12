पटना की दो नाबालिग छात्राओं ने आपस में रचाई शादी, बोलीं- अब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे...

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राजधानी पटना से एक हैरान करने वाला सामने आया है. यहां दो नाबालिग छात्राओं ने अपने घर से भागकर एक-दूसरे से शादी कर ली. पुलिस ने उन्हें खगड़िया जंक्शन से बरामद किया. बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं अदालतगंज इलाके की रहने वाली हैं. दोनों छात्राओं के परिजनों ने बीती 7 अगस्त को उनके लापता होने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और उन्हें खगड़िया जंक्शन इलाके से बरामद कर लिया. इसके बाद दोनों छात्राओं को पटना के कोतवाली थाना लाया गया, जहां पुलिस और परिजन उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं.
पुलिस के मुताबिक, दोनों में एक छात्रा 10वीं कक्षा में जिला स्कूल में पढ़ती है, जबकि दूसरी 12वीं की छात्रा है. दोनों छात्राओं ने बताया कि पिछले करीब तीन वर्षों से उनके बीच प्रेम-संबंध हैं. इसी रिश्ते को नाम देने के लिए दोनों घर से निकलकर खगड़िया पहुंचीं और वहां एक मंदिर में शादी कर ली. दोनों छात्राएं फिलहाल एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों से पूछताछ के साथ-साथ परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है.
पुलिस की पूछताछ में दोनों छात्राओं ने बताया कि वे करीब तीन साल से एक-दूसरे को जानती हैं. रिश्ते को शादी का रूप देने के लिए वे 7 अगस्त को घर से निकल गईं और खगड़िया पहुंचीं. इस दौरान उनके पास करीब 3,500 रुपए थे. खगड़िया के एक मंदिर में उन्होंने शादी की और इसके बाद एक होटल में कमरा लेकर ठहरी थीं. इसके बाद दोनों खगड़िया रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रही थीं. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया. बताया जा रहा है कि बरामदगी के बाद दोनों लड़कियों का गार्डिनर अस्पताल में मेडिकल कराया गया है. वहीं, परिजनों का कहना है कि दोनों के अचानक घर से चले जाने के बाद से वे परेशान थे.
इनपुट- प्रकाश सिन्हा