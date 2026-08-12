पटना की दो नाबालिग छात्राओं ने आपस में रचाई शादी, बोलीं- अब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे...

पुलिस की पूछताछ में दोनों छात्राओं ने बताया कि वे करीब तीन साल से एक-दूसरे को जानती हैं. रिश्ते को शादी का रूप देने के लिए वे 7 अगस्त को घर से निकल गईं और खगड़िया पहुंचीं. इस दौरान उनके पास करीब 3,500 रुपए थे. खगड़िया के एक मंदिर में उन्होंने शादी की और इसके बाद एक होटल में कमरा लेकर ठहरी थीं. इसके बाद दोनों खगड़िया रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रही थीं. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया. बताया जा रहा है कि बरामदगी के बाद दोनों लड़कियों का गार्डिनर अस्पताल में मेडिकल कराया गया है. वहीं, परिजनों का कहना है कि दोनों के अचानक घर से चले जाने के बाद से वे परेशान थे.