Add Zee Business As A Preferred Source
App

पटना की दो नाबालिग छात्राओं ने आपस में रचाई शादी, बोलीं- अब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे...

Patna Same Gender Marriage: पटना में दो नाबालिग छात्राओं ने अपने घर से भागकर एक-दूसरे से शादी करने का मामला सामने आया है. दोनों पिछले तीन वर्षों से एक-दूसरे के साथ प्रेम-प्रसंग में थीं. पुलिस ने उन्हें खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:15 PM IST
पटना की दो नाबालिग छात्राओं ने आपस में रचाई शादी, बोलीं- अब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे...
Image Credit: पटना की दो नाबालिग छात्राओं ने आपस में रचाई शादी (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'हर घर तिरंगा' से महिलाओं को मिला रोजगार: जीविका दीदियों को मिला झंडों का ऑर्डर
2
3
4
5