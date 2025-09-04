बाप रे! ये पुलिस वाले तो खुद ही चोर निकले, अपने ही थाने में चोरी करते धरे गए
बाप रे! ये पुलिस वाले तो खुद ही चोर निकले, अपने ही थाने में चोरी करते धरे गए

Patna Crime News: बाढ़ थाने में लगे CCTV फुटेज के आधार पर पुराने थाना भवन से मालखाना के दो वाहनों की बैट्री चोरी करने के मामले में थाने के ही दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 04, 2025, 04:21 PM IST

बाढ़ थाने में अपने ही थाने में चोरी करते धरे गए दो पुलिस जवान

Patna/पटना: बाढ़ थाने में पुलिसकर्मियों के ही चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है. यहां दो पुलिसकर्मियों को पुराने थाना भवन से मालखाना में रखे दो गाड़ियों की बैटरी चोरी करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इन पुलिसकर्मियों की पहचान सैप जवान और गृहरक्षक के रूप में हुई है.

फुटेज में चोरी करते नजर आ रहे दोनों पुलिसकर्मी

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ थाने के पुराने भवन में मालखाने में रखी गाड़ियों से दो बैटरियां गायब हो गई थीं. जब इस मामले की जांच की गई, तो थाने के बाहर लगे CCTV फुटेज को खंगाला गया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि थाने के ही दो पुलिसकर्मी इन बैटरियों को निकाल रहे हैं.

सबूत मिटाने की भी कोशिश की

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं आरोपियों ने चोरी के सबूत मिटाने के लिए LCD स्क्रीन और CCTV के केबल को भी नुकसान पहुंचाया था. फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज

पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति की चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. फिलहाल, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

रिपोर्ट: चंदन राय

Bihar News

