बाप रे! ये पुलिस वाले तो खुद ही चोर निकले, अपने ही थाने में चोरी करते धरे गए

Patna/पटना: बाढ़ थाने में पुलिसकर्मियों के ही चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है. यहां दो पुलिसकर्मियों को पुराने थाना भवन से मालखाना में रखे दो गाड़ियों की बैटरी चोरी करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इन पुलिसकर्मियों की पहचान सैप जवान और गृहरक्षक के रूप में हुई है.

फुटेज में चोरी करते नजर आ रहे दोनों पुलिसकर्मी

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ थाने के पुराने भवन में मालखाने में रखी गाड़ियों से दो बैटरियां गायब हो गई थीं. जब इस मामले की जांच की गई, तो थाने के बाहर लगे CCTV फुटेज को खंगाला गया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि थाने के ही दो पुलिसकर्मी इन बैटरियों को निकाल रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सबूत मिटाने की भी कोशिश की

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं आरोपियों ने चोरी के सबूत मिटाने के लिए LCD स्क्रीन और CCTV के केबल को भी नुकसान पहुंचाया था. फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

​यह भी पढ़ें: जेल से बेल कराया, स्कूल बुलाया और प्रेमिका से जबरन संबंध बनाने लगा शिक्षक, मचा बवाल

चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज

पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति की चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. फिलहाल, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

रिपोर्ट: चंदन राय

यह भी पढ़ें:पुलिस को देखते ही भागने लगा कुख्यात धर्मेन्द्र यादव और चला दी गोली, फिर हुआ मुठभेड़

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!