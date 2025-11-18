Bihar Crime News: दो करोड़ की हेरोइन के साथ मुजफ्फरपुर में महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक टीम ने संयुक्त छापेमारी कर करीब एक किलोग्राम हेरोइन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल है. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की एक टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो मादक तस्करों को गिरफ्तार किया. इनकी जब जांच की गई तो इनके पास से 1.016 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई. गिरफ्तार तस्करों की पहचान मोतिहारी जिले के चिरैया थाना क्षेत्र निवासी राजेश्वर पंडित और नकरदेई निवासी पूनम देवी के रूप में की गई है. इस संदर्भ में अहियापुर थाना में कांड दर्ज कर आवश्यक अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.

बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों तस्कर मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित कार्यों में काफी दिनों से संलिप्त हैं. पूछताछ में तस्करों ने बताया कि बरामद हेरोइन की खेप को उत्तर प्रदेश भेजा जाना था. बरामद हेरोइन की कीमत दो करोड़ रुपए आंकी जा रही है.

ये भी पढ़ें: पटना में पुलिस पर हमला, शराब बरामदगी के दौरान हुआ पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि हेरोइन को मणिपुर से लाने एवं इसे उत्तर प्रदेश भेजने का सारा इंतजाम मोतिहारी जेल में बंद एनडीपीएस एक्ट के आरोपी हरिनाथ राय के द्वारा किया गया था. इस मामले में छह लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. नामजद लोगों में एक मणिपुर, एक उत्तर प्रदेश एवं चार बिहार के रहने वाले हैं. गिरफ्तार महिला आरोपी पूनम देवी पूर्व में भी नकरदेई थाना के एक मामले में जेल जा चुकी है.

इधर, किशनगंज जिले के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र से भी पुलिस ने मंगलवार को 380 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. बताया गया कि पुलिस ने कौआभिट्ठा गांव में छापेमारी कर स्मैक तस्कर तहसीन रजा, साजिद आलम और सुभान आलम उर्फ आर्यन को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 380 ग्राम ब्राउन शुगर, एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इनपुट: आईएएनएस