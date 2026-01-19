Advertisement
Bhagalpur News: 12 दिन बाद भी लापता छात्राओं का सुराग नहीं, प्रिंसिपल के बदलते बयानों ने उलझाई 'गुमशुदगी' की गुत्थी

Bhagalpur News: भागलपुर में दो छात्राओं सोनाक्षी और जिया 12 दिनों से लापता है. स्कूल में दोनों छात्राओं के एंट्री का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वही, प्रिंसिपल अपने बयान बदल रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:21 PM IST

Bhagalpur News: 12 दिन बाद भी लापता छात्राओं का सुराग नहीं, प्रिंसिपल के बदलते बयानों ने उलझाई 'गुमशुदगी' की गुत्थी
Bhagalpur News: 12 दिन बाद भी लापता छात्राओं का सुराग नहीं, प्रिंसिपल के बदलते बयानों ने उलझाई 'गुमशुदगी' की गुत्थी

Bhagalpur News: भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके से लापता दो छात्राओं सोनाक्षी और जिया का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. घटना के 12 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है. zee Media पर लगातार प्राथमिकता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस अब पूरी तरह एक्टीव नजर आ रही है. आज सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, बबरगंज थाना, मोजाहिदपुर थाना और बायपास थाना पुलिस बच्ची के स्कूल एसएम बालिका उच्च विधालय और आसपास घण्टों जांच की. स्कूल में दोनों छात्राओं के एंट्री का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जबकि स्कूल से बाहर निकलने के फुटेज नहीं है. 

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
स्कूल के सीसीटीवी फुटेज और कंट्रोल कमांड सेंटर में फुटेज पुलिस खंगाल रही है. सिटी एसपी ने स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षकों और बच्चियों से पूछताछ की है. स्कूल के पिछले हिस्से की दीवार से निकलने की आशंका जताई जा रही है. 8 जनवरी से बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज और महेशपुर की एक एक छात्रा लापता है. एसएसपी द्वारा गठित 8 टीमें कई हिस्सों में जांच रही है. घटना के तुरंत बाद सक्रियता दिखाई जाती तो पुलिस समय रहते मुख्य बिंदु तक पहुंच सकती थी. मीडिया के दबाव और एसएसपी के जानकारी में आने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है.

प्रिंसिपल को किसी चीज की जानकारी नहीं
वहीं, स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम मुर्तजा ने 3 दिन पहले कहा था कि वह बच्ची स्कूल नहीं आई और आज फुटेज देखे जाने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है. सवाल स्कूल प्रबंधन पर भी खड़े हो रहे हैं. आखिरकार किस तरह से यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है. बच्चियां स्कूल आती हैं, कौन आता है, नहीं आती हैं, इसकी कोई जानकारी प्रिंसिपल को ही नहीं है.

परिजनों के मुताबिक, 8 तारीख को जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो वह थाना पर गए थे. लेकिन थाना पर पहुंचने के बाद किसी ने बताया कि वह सैंडिस मैदान में दिखी है. इसके बाद पुलिस ने कहा कि पहले पता कर लो फिर एफआईआर करवाना. 9 तारीख को FIR करवाया गया. उसके बाद 15 तारीख से जांच शुरू हुई है, फिर भी पुलिस पर परिजनों को भरोसा है कि वह दोनों को ढूंढ निकालेगी.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

Bhagalpur News

