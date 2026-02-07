मुजफ्फरपुर में मर्डर या कुछ और...? NH-27 पर पिस्टल के साथ मिला युवक का शव, इलाके में दहशत

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में NH-27 के किनारे एक युवक की लावारिश लाश मिली है. युवक के कनपटी में गोली लगी हुई है. वहीं, शव के पास पड़ी पिस्टल मिली है. पुलिस अब घटना के बारे में पता लगाने में जुटी है.
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र मे NH-27 के किनारे एक युवक का लावारिश शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक के कनपटी मे गोली लगी थी और लाश के पास ही एक पिस्टल भी रखा हुआ था. साथ ही एक अज्ञात बाइक भी बरामद किया गया है.
स्थानीय लोगों ने जब लाश देखी तो इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी. जिसके बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है. घटना बोचहां थाना क्षेत्र के मझौली NH-27 की है. मृतक युवक की अभी पहचान नहीं हो सकी हैं. फिलहाल, पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान करने और अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी है.
पूरे मामले को लेकर डीएसपी पूर्वी अलय वत्स ने बताया कि बचाना थाना क्षेत्र में एक युवक का डेड बॉडी बरामद हुआ है, जिसके कनपटी में गोली लगी हुई है और उसके बगल में एक पिस्टल भी रखा हुआ था. जिसे जब्त कर लिया गया है. इसके अलावा एक अज्ञात बाइक भी मिली है और बाइक के संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है.
