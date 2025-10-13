Vaisali News: उत्तर प्रदेश से बिहार में हो रही शराब की सप्लाई, पुलिस ने धर दबोचा

Bihar News: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तस्कर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है. हालांकि, चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है.

इसी दौरान गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. वाहन चेकिंग के दौरान थाना के पास एक स्विफ्ट कार को शक के आधार पर रोका गया. जब पुलिस और सीएपीएफ की टीम ने कार की तलाशी ली, तो उसमें से 19 कार्टन विदेशी शराब और बियर बरामद किए गए. इतनी बड़ी मात्रा में शराब मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई.

पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सोनू नामक युवक के रूप में हुई है. वह मुजफ्फरपुर का रहने वाला है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि शराब को उत्तर प्रदेश से लाया गया था और इसे हाजीपुर में डिलीवर किया जाना था. लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तस्कर को धर दबोचा.

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और शराब की सप्लाई कहां-कहां होनी थी. चुनाव को देखते हुए पुलिस की चौकसी और सख्ती आने वाले दिनों में और बढ़ाई जा सकती है.

इनपुट: राज कुमार सिंह