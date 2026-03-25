वैशाली के कारोबारी का मुजफ्फरपुर में मिला शव, हत्या या कुछ और? पुलिस कर रही पड़ताल

Muzaffarpur Crime News: वैशाली जिले के एक फल कारोबारी का शव मुजफ्फरपुर जिले में मिला है. जिले के सरैया में डेड बॉडी मिली है. फिलहाल, पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुट गई है.
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले के सरैया में एक शख्स का शव बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि शख्स की चाकू से गोद कर हत्या की गई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में भेज दिया. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है. मृतक शख्स की पहचान वैशाली जिला के बेलसर ओपी क्षेत्र के साइन बरौना गांव के निवासी राम बाबू राय के रूप मे की गई है और वह फल का करोबार करता था.
दरअसल, सरैया थाना क्षेत्र के राजारामपुर गांव में फल कारोबारी राम बाबू राय का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है और उसके शव पर चाकू से गोदने का निशान पाए गए हैं. इस के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक राम बाबू राय के परिजनों के अनुसार, राम बाबू राय मंगलवार रात करीब 3 बजे तक घर के दरवाजे पर मौजूद थे, लेकिन इसके बाद अचानक लापता हो गए और बुधवार को उनका शव मुजफ्फरपुर के राजारामपुर गांव के एक बसवारी में बरामद हुआ.
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही सरैया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया.
पूरे मामले पर एएसपी गरिमा ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया देखने से मामला हत्या का लगता है और घटना की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को बुला लिया गया है. फिलहाल, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.
इनपुट: मणितोष कुमार
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