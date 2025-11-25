मुजफ्फरपुर में कबाड़ कारोबारी की हत्या का गुनहगार अब तक फरार, 4 महीने बाद भी न्याय की तलाश में परिवार

Muzaffarpur Crime News: बिहार में नई सरकार बनने के बाद एक तरफ अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मंझौलिया के कबाड़ कारोबारी की हत्या के चार माह बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत में है. इसी कारण निराश पीड़ित परिवार आज जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा और मीडिया से बातचीत में थानेदार पर भी गंभीर आरोप लगाए. परिवार का आरोप है कि जब वे शिकायत लेकर सदर थाना जाते हैं तो वहां से डांट-फटकार कर भगा दिया जाता है.

पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मंझौलिया का

दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मंझौलिया चौक का है, जहां 23 जुलाई 2025 की शाम अपराधियों ने कबाड़ व्यवसायी मोहम्मद गुलाब की गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया, आरोपी के घर पर चढ़कर आगजनी की, तथा NH-28 को जाम कर दिया था. इसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ जिले के एसएसपी व अन्य वरीय अधिकारी पहुंचे और परिजनों को 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद आक्रोश शांत हुआ. घटना के बाद मृतक की पत्नी ईशा खातून के आवेदन पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई.

हत्या की शाम क्या हुआ था?

मृतक की पत्नी ईशा खातून ने बताया कि 23 जुलाई की शाम उनके पति मोहम्मद गुलाब अपने कबाड़ दुकान को बंद कर घर आने की तैयारी कर रहे थे, तभी मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद कपिल और मोहम्मद कातिल ने उनसे बात करनी शुरू की. जब उनके पति बाइक पर बैठने लगे तो मोहम्मद तुफैल ने पिस्तौल से गोली चला दी, जिससे उनके पति वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. इसके बाद मोहम्मद अकिल मियां और कातिल मौके से गोली चलाते हुए भाग गए. इनके साथ मोहम्मद छोटू, मोहम्मद शाहनवाज और चार-पाँच अज्ञात लोग भी मौके से फरार हो गए.

चार महीने बाद भी मुख्य आरोपी फरार

अब चार महीने बीत जाने के बाद भी छह नामजद आरोपियों में से सिर्फ दो आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, जबकि घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी सहित चार आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे कार्रवाई के लिए थाने जाते हैं तो पुलिस उन्हें डांटकर भगा देती है. इस स्थिति से परेशान होकर आज उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है. अब देखना होगा कि वरीय अधिकारी से मिलने के बाद कितने दिनों में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या फिर गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में क्या आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी. अब निगाहें इस बात पर हैं कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है.

इनपुट: मनितोष कुमार