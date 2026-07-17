/पूर्णिया में विजिलेंस का एक्शन: वैसा प्रखंड के BDO राजकुमार चौधरी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

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पूर्णिया के वैसा प्रखंड के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) और उनके पर्सनल असिस्टेंट को स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने BDO राजकुमार चौधरी को 46,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस बारे में स्पेशल विजिलेंस टीम के DSP कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि BDO राजकुमार चौधरी को वैसा ब्लॉक में उनके सरकारी आवास पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.
स्पेशल निगरानी विभाग में की गई थी शिकायत
तलाशी के दौरान, उनके सरकारी आवास से 1,25,000 रुपए नकद और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए. फिलहाल इनकी जांच की जा रही है. इसके बाद उन्हें रोटा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई. विजिलेंस DSP ने बताया कि शिकायतकर्ता ने स्पेशल विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टेंडर की रकम के भुगतान के बदले उनसे पैसे की मांग की जा रही थी.
रंगे हाथ गिरफ्तार हुए बीडीओ
उन्होंने बताया कि जब इसकी जांच की गई तो मामला सही पाया गया. इसके बाद, आज विजिलेंस डिपार्टमेंट की एक स्पेशल टीम वैसा ब्लॉक ऑफिस पहुंची, जहां BDO राजकुमार चौधरी अपने घर पर 46,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे. इस दौरान उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.मामले में आगे की जांच और कार्रवाई अभी चल रही है.
रिपोर्ट: संतोष नायक
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