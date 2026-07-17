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पूर्णिया में विजिलेंस का एक्शन: वैसा प्रखंड के BDO राजकुमार चौधरी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पूर्णिया में स्पेशल निगरानी यूनिट ने वैसा प्रखंड के BDO राजकुमार चौधरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. निगरानी डीएसपी ने कहा कि वादी ने स्पेशल निगरानी विभाग में शिकायत की थी कि उन्हें टेंडर राशि के भुगतान के बदले में रुपया मांगा जा रहा है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:21 AM IST
पूर्णिया में विजिलेंस का एक्शन: वैसा प्रखंड के BDO राजकुमार चौधरी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
Image Credit: पूर्णिया में विजिलेंस का एक्शन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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