/पूर्णिया में विजिलेंस का एक्शन: वैसा प्रखंड के BDO राजकुमार चौधरी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

स्पेशल निगरानी विभाग में की गई थी शिकायत

तलाशी के दौरान, उनके सरकारी आवास से 1,25,000 रुपए नकद और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए. फिलहाल इनकी जांच की जा रही है. इसके बाद उन्हें रोटा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई. विजिलेंस DSP ने बताया कि शिकायतकर्ता ने स्पेशल विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टेंडर की रकम के भुगतान के बदले उनसे पैसे की मांग की जा रही थी.