मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार पर प्रहार: 3 दिन में तीसरा शिकार, साहेबगंज नगर परिषद का JE दबोचा गया

Muzaffarpur Latest News: मुजफ्फरपुर में निगरानी की तीसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की. साहेबगंज नगर परिषद के JE 9 हजार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. निगरानी विभाग की लगातार कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 05:09 PM IST

साहेबगंज के JE को 9 हजार लेते दबोचा, मुजफ्फरपुर में तीसरी बड़ी रेड
साहेबगंज के JE को 9 हजार लेते दबोचा, मुजफ्फरपुर में तीसरी बड़ी रेड

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में निगरानी की टीम भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार एक्शन में हैं. जिले में लगातार तीसरे दिन भी टीम ने कार्रवाई की है और फिर एक अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. निगरानी की टीम ने साहेबगंज नगर परिषद के बिजली विभाग के जूनियर इंजिनियर (JE) अमन कुमार को 9 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है. जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लगातार तीसरे दिन की तीसरी बड़ी कामयाबी है.

जानकारी के अनुसार, साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या-12 निवासी राजकुमार तिवारी ने पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनके क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया गया था, जिसके भुगतान और कागजी प्रक्रिया के एवज में कनीय अभियंता अमन कुमार 9,000 रुपये की मांग कर रहे थे.

शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले की गुप्त जांच कराई.आरोप सही पाए जाने पर निगरानी की एक विशेष टीम गठित की गई. योजना के अनुसार, जैसे ही गुरुवार को अमन कुमार ने राजकुमार तिवारी से रिश्वत की राशि स्वीकार की, जहां पहले से घात लगाकर बैठी निगरानी टीम ने उन्हें दबोच लिया. टीम ने उनके पास से रिश्वत के पैसे बरामद कर लिए हैं. इस मामले में विभाग ने कांड संख्या-07/2026 दर्ज किया है.

बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में भ्रष्टाचार पर प्रहार का यह सिलसिला पिछले तीन दिनों से लगातार जारी है, जिससे सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है. 17 फरवरी को प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया. 18 फरवरी को सदर थाने के दरोगा भास्कर कुमार मिश्रा को 15 हजार रुपये लेते गिरफ्तार किया गया. वहीं, 19 फरवरी को साहेबगंज नगर परिषद के जेई अमन कुमार 9 हजार रुपये के साथ धरे गए.

इनपुट: मणितोष कुमार

यह भी पढ़ें: कल जिला कृषि पदाधिकारी, आज दरोगा! मैनेज करने के चक्कर में चढ़े निगरानी के हत्थे

Muzaffarpur NewsBihar News

