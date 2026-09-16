/5 मंजिला लिफ्ट वाला मकान, नोएडा में फ्लैट और आभूषण, ई. सत्येन्द्र चौधरी के ठिकानों से जानिए निगरानी टीम को और क्या-क्या मिला?

राज्य चुनें
बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी अन्वेषन ब्यूरो की करवाई लगातर जारी है. इसी कड़ी में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भवन निर्माण विभाग, पूर्णिया प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र कुमार चौधरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. निगरानी की तीन अलग-अलग टीमों ने बुधवार को पटना और पूर्णिया स्थित उनके तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया.
निगरानी थाना में सत्येन्द्र कुमार चौधरी के खिलाफ 14 सितंबर 2026 को कांड संख्या 109/26 दर्ज किया गया था. उन पर करीब 1 करोड़ 97 लाख 58 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
निगरानी ब्यूरो के अनुसार जांच में सत्येन्द्र कुमार चौधरी, उनकी पत्नी उषा देवी और परिजनों के नाम पर कुल सात अचल संपत्तियों का पता चला है. इनमें फुलवारी शरीफ में जमीन और उस पर बना आलीशान मकान, नौबतपुर में करीब 74 डिसमिल की चार जमीन और दानापुर में करीब 7.18 डिसमिल जमीन शामिल है. इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपये बताया गया है. इसके अलावा करीब 26 लाख रुपये की चल संपत्ति का भी उल्लेख है.
विशेष न्यायालय, निगरानी से सर्च वारंट मिलने के बाद 16 सितंबर को पटना के दो आवास और पूर्णिया स्थित कार्यालय/आवास पर तलाशी शुरू की गई.
तलाशी के दौरान फुलवारी शरीफ में पांच मंजिला लिफ्ट और सोलर पैनल से युक्त आलीशान मकान मिला है. मकान में महंगे फर्नीचर और करीब 10 एसी लगे होने की बात सामने आई है. इसके अलावा सोने, चांदी और हीरे के आभूषण मिले हैं, जिनका मूल्यांकन कराया जा रहा है.
जांच में ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट होने की जानकारी भी सामने आई है. बैंक और एलआईसी में निवेश से जुड़े बड़ी संख्या में दस्तावेज और हुंडई कंपनी की एक कार भी मिली है. निगरानी ब्यूरो के मुताबिक तलाशी अभी जारी है और बरामद संपत्तियों और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा