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5 मंजिला लिफ्ट वाला मकान, नोएडा में फ्लैट और आभूषण, ई. सत्येन्द्र चौधरी के ठिकानों से जानिए निगरानी टीम को और क्या-क्या मिला?

बिहार के अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र कुमार चौधरी के ठिकानों पर निगरानी टीम ने 16 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को छापेमारी की. इस दौरान करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 16, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:03 PM IST
5 मंजिला लिफ्ट वाला मकान, नोएडा में फ्लैट और आभूषण, ई. सत्येन्द्र चौधरी के ठिकानों से जानिए निगरानी टीम को और क्या-क्या मिला?
Image Credit: अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र कुमार चौधरी के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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