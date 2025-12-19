'हाथ में थी रिश्वत की रकम, तभी एंट्री हुई...', मुजफ्फरपुर में रंगे हाथों पकड़ा गया क्लर्क

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की टीम ने रंगेहाथ रिश्वत लेते क्लर्क को गिरफ्तार किया है. जिले के मोतीपुर अंचल में तैनात आरोपी क्लर्क की पहचान श्याम चन्द्र किशोर के नाम से की गयी है. मिली जानकारी के अनुसार, 19 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार को अंचल कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी विजिलेंस की टीम ने आठ हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. वहीं, क्लर्क श्याम ने कार्यालय में आये एक व्यक्ति से जमीन संबंधी कार्य एलपीसी यानी लैंड पजेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आठ हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी.

पीड़ित के शिकायत पर हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, एलपीसी बनाने के लिए 8 हजार की डिमांड करने पर पीड़ित ने पटना स्थित निगरानी विभाग में इसकी शिकायत की. जिसके बाद विभाग ने क्लर्क को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है. शुक्रवार को पीड़ित की तरफ से क्लर्क को रिश्वत की तय रकम मिलते ही विजिलेंस की टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया. फिलहाल, अंचल क्लर्क श्याम चंद्र किशोर से विभाग की टीम सर्किट हाउस में पूछताछ कर रही है. आगे की कार्रवाई के लिए क्लर्क श्याम को कोर्ट में पेश किया जायेगा.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

