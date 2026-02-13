पुलिस फाइलों के वो राज: जो विक्रम शर्मा को 'मोस्ट वांटेड' बनाते थे, जमशेदपुर से देहरादून तक बिछा था मौत का जाल

Jamshedpur Gangster Vikram Sharma Murder: उत्तराखंड की शांत वादियों में हुई एक हत्या ने झारखंड के अंडरवर्ल्ड की उन फाइलों को फिर से खोल दिया है, जिन पर सालों से धूल जमी थी. देहरादून में जिस विक्रम शर्मा की गोलियों से भूनकर हत्या की गई, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि जमशेदपुर (लौहनगरी) के अपराध जगत का वह 'दिमाग' था, जिसने दशक भर पहले पूरे झारखंड को दहलाकर रख दिया था. कुख्यात अखिलेश सिंह गिरोह के रणनीतिकार और मास्टरमाइंड माने जाने वाले विक्रम शर्मा की तलाश पुलिस को 2007 के मशहूर 'श्री लेदर्स' मालिक आशीष डे हत्याकांड से थी.

सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार रहने वाला यह डॉन, देहरादून में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था, लेकिन उसके 'अतीत' ने उसे वहीं ढूंढ निकाला. जहां वह खुद को सबसे सुरक्षित समझ रहा था, वहां मौत उस तक पहुंच गई. आइए जानते हैं कि क्या यह हत्या किसी पुरानी गैंगवार का हिस्सा है या फिर उन दफन राजों को खामोश करने की साजिश, जिन्हें विक्रम शर्मा अपने साथ लिए घूम रहा था?

गिरोह का 'मास्टरमाइंड' और रणनीतिकार

Add Zee News as a Preferred Source

झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, अखिलेश सिंह जहां 'बाहुबल' का चेहरा था, वहीं विक्रम शर्मा गिरोह का 'दिमाग' था. वह रंगदारी के सिंडिकेट को मैनेज करता था. पुलिस डायरी में उसे 'सफेदपोश अपराधियों' और 'शूटरों' के बीच की कड़ी माना गया था.

श्री लेदर्स केस की वो 'गुम' फाइल

आशीष डे हत्याकांड में पुलिस ने विक्रम शर्मा के खिलाफ स्थायी वारंट (Permanent Warrant) जारी किया था. रिकॉर्ड बताते हैं कि विक्रम शर्मा ने ही शूटरों को 'बैकअप' और भागने का रास्ता मुहैया कराया था. उसकी गिरफ्तारी न होने के कारण इस केस की कई कड़ियां आज भी कोर्ट में उलझी हुई हैं.

ये भी पढ़ें- देहरादून में मारे गए विक्रम शर्मा का जमशेदपुर से कनेक्शन, काला चिट्ठा आया सामने

फरारी और 'डमी' ठिकाने

2009 के बाद झारखंड पुलिस ने उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली में कई बार छापेमारी की थी. पुलिस का मानना था कि विक्रम शर्मा ने हवाला के पैसों के जरिए बाहर संपत्तियां बनाई थीं. देहरादून में उसकी मौजूदगी इस शक को पुख्ता करती है कि वह वहां 'रुपेश' या किसी अन्य फर्जी नाम से रह रहा होगा (पुलिस अभी इसकी पुष्टि कर रही है).

टाटा स्टील और ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट पर कब्जा

पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार, 2008 में हुई टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी जयराम सिंह की हत्या का मुख्य उद्देश्य कंपनी के स्क्रैप और ट्रांसपोर्ट ठेकों पर एकाधिकार जमाना था. विक्रम शर्मा इस पूरे आर्थिक साम्राज्य का रणनीतिकार था.

क्या पुराना राज बना जान का दुश्मन?

झारखंड पुलिस के एक रिटायर अधिकारी के मुताबिक, विक्रम शर्मा के पास जमशेदपुर के कई 'सफेदपोशों' और 'नेताओं' के राज दफन थे. अब जबकि वह देहरादून में मारा गया है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वह फिर से झारखंड पुलिस की रडार पर आ गया था और किसी को डर था कि वह राज खोल देगा?