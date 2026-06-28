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मोबाइल नंबर का विवाद... और रजौली में हो गया बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, 4 गिरफ्तार

Darbhanga News: दरभंगा में दो दोस्तों के बीच मोबाइल नंबर को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद देखते ही देखते दो समुदाय के बीच की लड़ाई बन गई. दोनों पक्षों की तरफ से पथराव-लाठी चली.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:49 PM IST
मोबाइल नंबर का विवाद... और रजौली में हो गया बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, 4 गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) रजौली हिंसा: मोबाइल नंबर के विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़पSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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