/मुजफ्फरपुर में बारात के दौरान हिंसक झड़प, ग्रामीणों ने बारातियों को बना लिया बंधक... पुलिस को देना पड़ा दखल

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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में मुखिया चौक के पास देर रात (28 जून, 2026) एक बारात में DJ पर बजने वाले गानों को लेकर हिंसक झगड़ा हो गया. बारात में शामिल लोगों और कुछ स्थानीय युवकों के बीच हुई झड़प के बाद शादी की रस्में रोक दी गईं और दर्जनों बारातियों को बंधक बना लिया गया. बारात की गाड़ियां रात से ही रोकी हुई थीं. हालांकि, स्थानीय लोगों और पुलिस के दखल के बाद सोमवार दोपहर को शादी की रस्में पूरी हो गईं. पुलिस की निगरानी में बारतियों को वहां से रवाना किया गया.
बारात में शामिल लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि दो स्थानीय युवकों ने उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकाया. पुलिस अभी इस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, बरियारपुर थाना क्षेत्र के मुखिया चौक के निकट बेगूसराय के बछवाड़ा दादोपुर से बारात आई थी. वहां बज रहे संगीत को लेकर कुछ स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गया. इसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई मोटर साइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं. बारात में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद शादी की रस्म को रोक दिया गया.
इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने बारात में शामिल लोगों को बंधक बना लिया. सुबह वारियारपुर थाना क्षेत्र को बारात से जुड़ी इस कहासुनी और बंधक बनाने की घटना की जानकारी मिली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बात की. अभी तक किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. आखिरकार दोपहर में शादी की रस्में पूरी हुईं. पुलिस अभी इस घटना की जांच कर रही है. उन्होंने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को थाने पहुंचा दिया है और शादी में आए मेहमानों को छुड़ाकर पुलिस की निगरानी में वहां से सुरक्षित निकाल दिया है.