/मुजफ्फरपुर में बारात के दौरान हिंसक झड़प, ग्रामीणों ने बारातियों को बना लिया बंधक... पुलिस को देना पड़ा दखल

बारात में शामिल लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि दो स्थानीय युवकों ने उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकाया. पुलिस अभी इस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, बरियारपुर थाना क्षेत्र के मुखिया चौक के निकट बेगूसराय के बछवाड़ा दादोपुर से बारात आई थी. वहां बज रहे संगीत को लेकर कुछ स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गया. इसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई मोटर साइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं. बारात में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद शादी की रस्म को रोक दिया गया.