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मुजफ्फरपुर में बारात के दौरान हिंसक झड़प, ग्रामीणों ने बारातियों को बना लिया बंधक... पुलिस को देना पड़ा दखल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बारात के दौरान हिंसक झड़प हो गई. ग्रामीणों ने बारातियों को बंधक बना लिया और कई गाड़ियों में तोड़-फोड़ की. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बात की.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:10 PM IST
मुजफ्फरपुर में बारात के दौरान हिंसक झड़प, ग्रामीणों ने बारातियों को बना लिया बंधक... पुलिस को देना पड़ा दखल
Image Credit: मुजफ्फरपुर में बारात के दौरान हिंसक झड़पSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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