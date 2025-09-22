Jharkhand News: मधुपुर में HDFC बैंक में भीषण डाका, लाखों रुपए कैश सहित जेवरात की लूट
Jharkhand News: मधुपुर में HDFC बैंक में भीषण डाका, लाखों रुपए कैश सहित जेवरात की लूट

Jharkhand News: देवघर जिले के मधुपुर बाजार में सोमवार की दोपहर को राजबाड़ी रोड स्थित HDFC बैंक शाखा में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. पुलिस की शुरूआती जांच के अनुसार तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा के लूट की खबर सामने आ रही है.अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है.

Jharkhand News: झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर बाजार में सोमवार दोपहर हथियारबंद अपराधियों ने बैंक डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. अपराधियों ने शहर के राजबाड़ी रोड स्थित HDFC बैंक शाखा में धावा बोलकर लाखों रुपए कैश और बड़ी मात्रा में जेवरात लूट लिए. संभावना जताई जा रही है कि लूट एक करोड़ रुपए से भी ऊपर की हो सकती है. दोपहर लगभग 12:45 बजे से 1 बजे के बीच हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो अपराधी हेलमेट और बुर्का पहनकर बैंक में दाखिल हुए. इसके तुरंत बाद चार और अपराधी अंदर घुस आए. उन्होंने हथियार दिखाकर कर्मचारियों और ग्राहकों को अपने कब्जे में ले लिया. सभी के मोबाइल फोन छीन लिए गए और विरोध करने पर बैंककर्मियों और ग्राहकों के साथ मारपीट भी की गई. इसके बाद अपराधियों ने बैंक के काउंटर और ग्राहकों के पास मौजूद नकदी, सोने के सिक्के और अन्य कीमती सामान बैग में भर लिए.

बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बैंक के लॉकर खुलवाकर बड़ी मात्रा में जेवरात भी बटोर लिए. करीब 20 मिनट तक अपराधी बैंक के अंदर लूटपाट मचाते रहे. वारदात को अंजाम देने के बाद वे बैंक का शटर बाहर से बंद कर फरार हो गए. जब तक लोगों को इसकी भनक लगी, अपराधी घटनास्थल से निकल चुके थे.

घटना की सूचना मिलते ही मधुपुर थाना पुलिस, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर इंचार्ज मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की. इसके बाद देवघर एसपी कुमार सौरभ भी बैंक पहुंचे. उनकी देखरेख में पुलिस की विशेष टीम बनाई गई है, जो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

पुलिस का कहना है कि अपराधियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है और अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. बैंक प्रबंधन और पुलिस की ओर से लूटी गई कुल राशि की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन, शुरुआती अनुमान के अनुसार, लूटी गई रकम और जेवरात की कुल कीमत एक करोड़ से ज्यादा हो सकती है. इस सनसनीखेज वारदात ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इनपुट: आईएएनएस

