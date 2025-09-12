मां-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गई थी लड़की, वार्ड पार्षद ने लुट ली इज्जत, पीड़िता का सनसनीखेज आरोप

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के वार्ड एक के वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर एक 15 वर्षीय किशोरी का दो साल से यौन शोषण करने का लगा है. वार्ड पार्षद से तंग आकर किशोरी ने मामले की शिकायत अहियापुर थाने में दर्ज कराई है.

रेप पीड़ित लड़की का हुआ मेडिकल जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़ित किशोरी का एसकेएमसीएच में मेडिकल जांच कराते हुए पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज किया है.

मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद पर रेप का आरोप

पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि मामला दर्ज कर महिला दारोगा को मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है. कोर्ट में किशोरी का बयान दर्ज करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मां-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गई थी लड़की

पुलिस को दिए आवेदन में किशोरी ने बताया है कि उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है. उनका मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के दौरान वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता से उसका संपर्क हुआ. समाज कल्याण विभाग से लाभ दिलवाने का झांसा देकर उसने किशोरी ने दो साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है.

इनपुट: मणितोष कुमार

