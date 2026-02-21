वासेपुर फायरिंग: प्रिंस खान ने ली जिम्मेदारी, फहीम खान के परिवार को दी जान से मारने की धमकी

Jharkhand News: धनबाद जिले के वासेपुर में शुक्रवार को अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई थी. इस हमले में फहीम खान के बेटे के ड्राइवर को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना की जिम्मेदारी प्रिंस खान ने ली है.
Wasseypur Firing: धनबाद के वासेपुर में शुक्रवार देर रात फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. फायरिंग से वासेपुर में सनसनी फैल गई है. गोली फहीम खान के बेटे इकबाल के ड्राइवर हैदर उर्फ बबली को लगी थी. घायल ड्राइवर का इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना की जिम्मेदारी वासेपुर के भगोड़े गैगस्टर प्रिंस खान ने वीडियो जारी कर लिया है.
गैगस्टर प्रिंस खान की तरफ से जारी वीडियो में कहा गया है कि इकबाल को मारने के लिए फायरिंग करवाया था. मगर, उसके ड्राइवर को गोली लग गई. दो बार चूक जाने के बाद तीसरी बार जरूर हत्या करने की धमकी दे हूं. वीडियो में प्रिंस खान आधुनिक हथियार दिखा रहा है. साथ फहीम खान के पूरे सदस्यों की हत्या करने की धमकी दे रहा है. फहीम खान की हत्या के लिये आधुनिक हथियार खरीदने की बात कह रहा है. वहीं, पाकिस्तान में शरण नहीं लेने की बात कह रहा है.
पुलिस मामले की जांच कर रही है. संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. पुलिस घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने मामले में अबतक किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
वहीं, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि वासेपुर में फायरिंग की घटना घटित हुई थी. जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी. घायलका इलाज चल रहा है. प्रिंस खान की तरफ से वीडियो जारी कर घटना की जिम्मेदारी लेने की बात में सिटी एसपी ने कहा कि दुश्मन मुल्क में प्रिंस खान शरण लिया है.
उन्होंने कहा कि दुश्मन मुल्क में रहकर कायराना हरकत को अंजाम दिलवाया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस प्रिंस खान को फाइनेंसली रूप से कमजोर कर दिया गया है. पुलिस लगातार प्रिंस खान के गुर्गों को दबोच रही है. उसे पूरी तरह से निस्तेनाबूत करेगी.
रिपोर्ट: नितेश मिश्रा
