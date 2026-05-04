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West Bengal Election Result: बंगाल में 'कमल' खिलते ही बिहार में सियासी घमासान, RJD ने चुनाव आयोग को बताया 'सत्ता की दासी'

West Bengal Election Result: RJD के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ही अगर मतों का हरण करना शुरू कर दे तो लोकतंत्र कहां बचेगा? 

Written By  Rupendra Srivastava|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 04, 2026, 02:33 PM IST

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बंगाल में 'कमल' खिलते ही बिहार में सियासी घमासान
बंगाल में 'कमल' खिलते ही बिहार में सियासी घमासान

West Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. इसे लेकर बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है. RJD के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति यादव ने चुनाव आयोग पर ठिकड़ा फोड़ा और कहा कि चुनाव आयोग जब सत्ता प्रतिष्ठान की दहलीज की नहीं, बल्कि उसकी हवेली की दासी बन जाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा क्या? आपने एक करोड़ वोट तो पहले ही काट दिया और जो नंग-धड़ंग प्रदर्शन हुआ है चुनाव आयोग का. एक से एक देश के बड़े-बड़े अधिवक्ताओं ने सीधे सवाल किया ज्ञानेश कुमार पर. जब ज्ञानेश कुमार के रहते भर में आप चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तो इस बात का शंका पहले ही था ना. 

EC ही अगर मतों का हरण करना शुरू कर दे तो...
उन्होंने आगे कहा कि वोट का प्रतिशत जो सामने आया, अप्रत्याशित देखने को मिला. उसी समय हमारे कान खड़े हुए थे. नंग-धड़ंग प्रदर्शन तो एजेंसियों का हुआ ही वहां. अब इससे बचा क्या है? चुनाव आयोग ही अगर मतों का हरण करना शुरू कर दे तो लोकतंत्र कहां बचेगा? डेमोक्रेसी बची कहां? ये तो लूट तंत्र है चुनाव आयोग का. वोट लूट लो. एफआईआर के नाम पर लूट लो, फिर मैनेजमेंट के नाम पर लूट लो और जब-जब इस देश के अंदर में होता रहेगा ईवीएम से चुनाव, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा.

कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि यह सबके लिए एक सबक है. खासकर रीजनल पार्टियों के लिए. आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ना चाहते हैं या नहीं. एक जो विचारधारा जो है, महात्मा गांधी की सोच पर आप लोगों को चलना है या नहीं. आप कांग्रेस को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं. यही अगर ममता दीदी के साथ कांग्रेस पार्टी साथ में होती, तो आज उलटा रिजल्ट होता. जितनी भी रीजनल पार्टी हैं, सोचना पड़ेगा. हमारे स्टेट में भी सोचना पड़ेगा कि हमको अगर महात्मा गांधी के विचारों पर चलना है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो कैसे लड़ें, मिलके लड़ें, कैसे लड़ें, यह सोचना चाहिए सबको.

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जेडयू के MLC खालिद अनवर ने कहा कि ममता दीदी को बंगाल में सरकार चलाने का कोई हक नहीं है और सच्ची बात यह है कि पिछले 15 सालों से जिस तरह वेस्ट बंगाल के लोग परेशानी के शिकार हैं और ममता दीदी एक खास तरह की राजनीति करके, बंगला अस्मिता के नाम पर और कुछ वर्गों के नाम पर बंगाल को पीछे लेती जा रही हैं. आप जिन लोगों ने उनको वोट दिया, चाहे वो बंगाल के जो भी लोग हों, मुसलमान हों, दूसरे लोग हों, किसी के लिए उन्होंने कभी भला नहीं किया. सिर्फ जज़्बाती नारे दिए. सबसे बड़ी बात यह है कि ममता दीदी एंटी-बैकवर्ड, एंटी-दलित और मुसलमानों का जज्बाती इस्तेमाल करने वाली लेडी हैं, जिनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, न तो बंगाल के लिए, न बैकवर्ड के लिए, न दलितों के लिए, न मुसलमानों के लिए, सिर्फ वोट लेती रही हैं. खुशी की बात यह है कि जनता ने इस बार समझ लिया है कि ममता दीदी का ज्यादा दिनों तक रहना न सिर्फ बंगाल के हक में, बल्कि पूरे देश के हक में नुकसानदेह है.

यह भी पढ़ें: असम में वापसी, बंगाल में भी खिला कमल, पहली परीक्षा में ही नितिन नवीन का दिखा जलवा

वहीं,  BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना रही है. पूरे देश में लाखों लोग इससे बेहद खुश हैं. ममता बनर्जी ने जन-विरोधी काम किए और आम जनता उनके खिलाफ हो गई. उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रिश्वतखोरों की पार्टी को सरकारी संरक्षण देकर बढ़ावा दिया. उद्योगों के लिए ₹1,100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जबकि मदरसों के लिए ₹5,500 करोड़ का बजट रखा गया. बंगाल की जनता ने इसे बर्दाश्त नहीं किया. RJD जो कुछ भी करती या कहती है, वह कोरी बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है. चुनाव आयोग ने अपना काम बखूबी किया है. जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसे देखते हुए, जो लोग अब उस पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए.

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