सीमांचल एक्सप्रेस में ये क्या हो रहा है? यूपी से आ रही ट्रेन में चेन पुलिंग कर लूट, अपराधियों और RPF कर्मियों के बीच मिलीभगत का आरोप

पटना जिले के दानापुर रेलवे डिवीजन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शराब तस्करों और ट्रेनों में सक्रिय अपराधियों के बीच सांठगांठ का खुलासा हुआ है. उत्तर प्रदेश से बिहार लौट रहीं कई महिलाओं के बैग ट्रेन से गायब होने के बाद दानापुर स्टेशन पर हंगामा मच गया. महिलाओं ने सीधे तौर पर अपराधियों और RPF कर्मियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है. इस मामले की जांच फिलहाल RPSF के असिस्टेंट कमांडेंट विरंजय शर्मा और RPF, दानापुर के असिस्टेंट कमांडेंट हरिकांत प्रसाद सिंह कर रहे हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेनों के जरिए बिहार में शराब की अवैध तस्करी का धंधा जारी है. आरोप हैं कि कुछ अपराधी उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो शराब लेकर बिहार आ रहे होते हैं. रास्ते में उनके बैग और पैसे लूट लिए जाते हैं. इसी क्रम में सीमांचल एक्सप्रेस में सफर कर रही कई महिलाएं उत्तर प्रदेश से लौट रही थीं. पता चला है कि उनके बैग में कुछ संदिग्ध चीजें थीं. सफर के दौरान आरा स्टेशन से ठीक पहले पड़ने वाले जमानिया स्टेशन के पास कुछ संदिग्ध युवक इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन में चढ़ गए और महिलाओं के बैग छीनकर भाग गए. महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि दूसरे यात्रियों को भी लूटा गया. कुछ महिलाओं ने यह भी बताया है कि उनके पास का कैश भी गायब है.

दानापुर स्टेशन पहुंचने पर एक महिला भड़क गई और RPF पोस्ट के बाहर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया. महिला ने आरोप लगाया कि कुछ बदमाश RPF जवानों की शह पर अपना काम कर रहे हैं. जो वीडियो और तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, उनमें से एक में RPF जवान महिला के आरोपों के बाद वहां से भागते हुए दिख रहे हैं. दूसरी तस्वीर में वह RPSF के एक जवान से बहस करती नजर आ रही है. जबकि जवान उस जगह से पीछे हटता हुआ दिख रहा है. महिला का आरोप है कि बदमाशों ने ट्रेन से उसका बैग निकाल लिया और उसके बाद इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश में उस पर सेटलमेंट करने का दबाव डाला गया. उसने आगे आरोप लगाया कि उसे शांत करने और मामला चुपचाप सलटाने के लिए उसे चाय और पानी जैसी चीजें भी दी गई.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए, दानापुर RPF के कमांडेंट मौके पर पहुंचे और तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी. महिला ने GRP को एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उसने बदमाशों के साथ-साथ कुछ RPF जवानों की मिलीभगत की भी जांच की मांग की है. मामले को लेकर RPF के असिस्टेंट कमांडेंट हरिकांत प्रसाद सिंह ने बताया कि दो महिलाओं के बैग गायब हो गए हैं और शक है कि इन बैगों में कोई गैर-कानूनी सामान हो सकता है. अधिकारियों के अनुसार, इन महिलाओं में से एक पहले शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुकी है, जबकि दूसरी को हथियार कानून (Arms Act) के तहत जेल में डाला गया था. हालांकि, RPF का कहना है कि मामला अभी जांच के दायरे में है और केस के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. जांच टीम ने दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए बुलाया है.

रिपोर्ट: इश्तेयाक खान