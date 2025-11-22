Advertisement
क्या होता है हाफ एनकाउंटर? बिहार में हो गया शुरू, जानें सबकुछ

Half Encounter: आत्मसमर्पण करने वाले अपराधियों को सजा के रूप में पैर में गोली मार दी जाती है. इन्हें भी हॉफ एनकाउंटर कहा जाता है. पुलिस बहुत सारे मामले में हॉफ एनकाउंटर करती है, जब उस पर बदमाशों की तरफ से फायरिंग करने लगते हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 22, 2025, 02:15 PM IST

क्या होता है हाफ एनकाउंटर? (File Photo)
क्या होता है हाफ एनकाउंटर? (File Photo)

What is Half Encounter: बिहार के बेगूसराय में एटीएफ और पुलिस ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया. इस एक्शन में एक बदमाश को पुलिस की गोली लग गई या यूं कहे कि पुलिस और एटीएफ ने बदमाश का हाफ एनकाउंटर कर दिया. इसके बाद कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हाफ एनकाउंटर क्या होता है? और पुलिस ये कब करती है? और क्यों करती है? चलिए हाफ एनकाउंटर के बारे में सबकुछ जानते हैं.

क्या होता है हाफ एनकाउंटर?
जब पुलिस बदमाशों को पकड़ने जाती है और आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगता तो फिर जवाबी कार्रवाई शुरू होती है. इस कार्रवाई में पुलिस आरोप को जिंदा पकड़ना चाहती है और उसके पैर में गोली मारती है, जिससे वह घायल हो जाता है. इसे ही हाफ एनकाउंटर कहा जाता है. पुलिस बहुत सारे मामले में हाफ एनकाउंटर करती है, जब उस पर बदमाशों की तरफ से फायरिंग करने लगते हैं. वहीं, कुछ मामलों में आत्मसमर्पण करने वाले अपराधियों को सजा के रूप में पैर में गोली मार दी जाती है. इन्हें भी हाफ एनकाउंटर कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में 'हाफ एनकाउंटर'! STF और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, अपराधी को लगी गोली

कैसे होता है हाफ एनकाउंटर?
ये पुलिस ऐसी कार्रवाई है, जिसमें किसी आरोपी को गोली मारी जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है बल्कि घायल होता है. ऐसे एक्शन में पुलिस दावा कती है कि आरोपी पुलिस पर गोली चलाकर भाग रहा था, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ती है. पुलिस अक्सर आरोपी के पैर में गोली मारती है. पुलिस आरोपी को पकड़ कोर्ट में पेश करती है.

 

Bihar News

