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मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है? पहले गायब हुए 10 बच्चे, अब मूक-बधिर विद्यालय में केयरटेकर ने मासूम को पीट दिया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 'बागेश्वरी मूक-बधिर विद्यालय' के केयरटेकर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मामले में एक्शन भी ले लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर-

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 14, 2026, 08:15 PM IST

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मुजफ्फरपुर: मूक-बधिर विद्यालय में केयरटेकर ने मासूम को पीट दिया
मुजफ्फरपुर: मूक-बधिर विद्यालय में केयरटेकर ने मासूम को पीट दिया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बाल गृह से बच्चों के लापता होने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि शहर के भीतर ही चल रहे मूक-बधिरों के एक स्कूल में एक और घटना सामने आई है. इस बार मामला बच्चों की पिटाई से जुड़ा है. इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. स्कूल के प्रशासक और केयरटेकर के खिलाफ मिठनपुरा पुलिस स्टेशन में स्कूल के संचलक संजय कुमार और केयर टेकर राजू पर FIR दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 

यह घटना मिठनपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चर्च रोड पर स्थित 'बागेश्वरी मूक-बधिर विद्यालय' से जुड़ी है, जहां स्कूल के केयरटेकर का एक बच्चे की पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा था. यहां करीब 32 बच्चे उसके होस्टल में रहते हैं और 18 बच्चे पढ़ने आते हैं. हॉस्टल में रहने वाले एक बच्चे की पिटाई करने का एक वीडियो निकल कर सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल कर्मी मासूम बच्चों को बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं.

घटना सामने आने के बाद, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्मचारी का बच्चों को पीटने का काम बेहद अनुचित था. इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हुए मूक-बधिरों के लिए बने बागेश्वरी आवासीय विद्यालय के प्रशासक संजय कुमार ने बताया कि ये घटना 24 अप्रैल और 30 अप्रैल को हुई थीं. उन्होंने बताया कि इन दोनों ही दिनों वे स्कूल में मौजूद नहीं थे और इसी दौरान राजू नाम के एक कर्मचारी ने किसी बात को लेकर बच्चों की पिटाई कर दी, जो बेहद गलत हैं. 

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संचालक संजय ने आगे कहा कि जैसे ही उन्हें इन घटनाओं के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस कर्मचारी को स्कूल से निकाल दिया. इस मामले को लेकर अभिभावकों के साथ एक बैठक भी हुई, जिसमें अभिभावकों ने एक लिखित बयान देकर की गई कार्रवाई पर अपनी संतुष्टि जाहिर की. प्रशासक ने भरोसा दिलाया कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग देंगे. वहीं, मामले में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जा रही हैं. विद्यालय के संस्थापक संजय कुमार और आरोपी कर्मी राजू के खिलाफ केस दर्ज किया गया हैं. पीड़ित बच्चों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: बक्सर DTO ऑफिस की अलमारी में फाइलों की जगह मिलीं शराब की बोतलें, वीडियो वायरल

बता दें कि हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नराउली स्थित बृहद आश्रय गृह (Large Shelter Home) के लड़कों के हॉस्टल से एक साथ दस बच्चे लापता हो गए. इस घटना से प्रशासनिक अमले में भारी हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही, SDM (पूर्व) तुषार कुमार, SDPO (पूर्व-II) मनोज कुमार सिंह और स्थानीय मुशहरी पुलिस बल के साथ जांच करने के लिए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कान्तेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर प्रशिक्षु DSP शिवानी श्रेष्ठा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. अब तक, इस विशेष टीम ने कुल छह बच्चों को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है, जबकि चार बच्चे अभी भी लापता हैं.

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