क्या है कोढ़ा गैंग? जो आंखों के सामने ही कर लेता है छिनतई, पुलिस का बड़ा खुलासा

Ranchi News: रांची पुलिस ने कोढ़ा गैंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है. पुलिस रांची में सक्रिय कोढ़ा गैंग के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब 60 लाख के गहना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया और उन्हें बरामद भी किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:53 AM IST

What is Kodha Gang: झारखंड की राजधानी रांची में सक्रिय कोढ़ा गैंग के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब 60 लाख के गहना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि सीसीएल कर्मी बैंक के लॉकर से जेवर निकालकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उनसे छिनतई कर ली थी.

क्या है कोढ़ा गैंग?
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि कोढ़ा गैंग राजधानी के सदर थाना क्षेत्र में रेकी करते हुए छिनतई को बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करता है. सीसीएल कर्मी के गहनों से भरे बैग छिनतई कांड को अंजाम देते के बाद अपराधी बिहार भागने में सफल तो हो गए थे, लेकिन शायद अपराधियों को ये मालूम नहीं था कि रांची पुलिस उसके पीछे है, जिसके बाद छापेमारी के बाद पुलिस ने 425 ग्राम सोना और 450 ग्राम चांदी बरामद किया है. बरामद गहने को रांची पुलिस ने बिहार के कटिहार जिले में की गई कार्रवाई के दौरान जब्त किया.

रांची पुलिस ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार पुलिस से संपर्क साधा
सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि छिनतई की घटना के बाद रांची पुलिस ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार पुलिस से संपर्क साधा, जिसके बाद बिहार पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर टीम ने कटिहार में छापेमारी कर गहने बरामद किए.

घटना को रामकुमार यादव समेत दो आरोपियों ने अंजाम दिया
रांची सिटी एसपी ने कहा कि घटना को रामकुमार यादव समेत दो आरोपियों ने अंजाम दिया था. दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपराधियों पहचान कर कार्रवाई की है.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

