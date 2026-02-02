Patna NEET Student Death Case: बिहार पुलिस अगर किसी केस को CBI को सौंपती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

Patna NEET Student Death Case Update: पटना में नीट (NEET) छात्रा की रहस्यमयी हालत में मौत की गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी, क्योंकि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. राज्यपाल की सिफारिश के बाद अब केंद्र की स्वीकृति का इंतजार है. इस केस में पटना पुलिस की घोर लापरवाही भी उजागर हो गई. पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात सामने के बाद भी पुलिस इसे आत्महत्या बताने में जुटी हुई थी. इसके बाद चित्रगुप्त नगर थाने की SHO रौशनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया और जांच को SIT को सौंप दी. हालांकि, इससे पुलिस विभाग की छवि सुधर नहीं जाएगी. अब सीबीआई जांच पर ही सभी की निगाहें टिकी हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले को अपने हाथ में ले, इससे पहले आइए जानते हैं कि बिहार पुलिस अगर किसी केस को CBI को सौंपती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

जानकारी के मुताबिक, जब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE Act), 1946 के तहत राज्य सरकारें किसी मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को ट्रांसफर करती हैं. यह कानूनी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से फॉलो की जाती है. बता दें कि किसी मामले का खुलासा करने की पहली जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है और पुलिस विभाग हमेशा राज्यों के आधीन होता है, इसलिए सीबीआई अपनी मर्जी से सीधे किसी राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. इसके लिए DSPE Act 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार किसी मामले को CBI जांच के लिए सिफारिश करती है.

राज्य के मामलों का खुलासा करने की पहली जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है और पुलिस विभाग हमेशा राज्यों के आधीन होता है, इसलिए सीबीआई अपनी मर्जी से सीधे किसी राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

इसके लिए DSPE Act 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार किसी मामले को CBI जांच के लिए सिफारिश करती है. इसके लिए संबंधित राज्य सरकार को DSPE Act की धारा 6 के तहत अपनी लिखित सहमति देनी होती है.

मुख्यतः इसमें राज्य सरकार की ओर सीबीआई उसके क्षेत्राधिकार में आकर जांच का अधिकार सौंपा जाता है. इसके बाद केंद्र सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) इस अनुशंसा पर विचार करता है.

फिर ​केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अधिसूचना जारी करती है, जो सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को उस विशिष्ट मामले के लिए उस राज्य में जांच करने की अनुमति देती है. राज्य और केंद्र सरकारों की ​सिफारिश के बाद सीबीआई खुद भी मामले का विश्लेषण करती है.

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई यह देखती है कि क्या मामला उनके मानदंडों जैसे वित्तीय घोटाला, हाई-प्रोफाइल मर्डर आदि में फिट बैठता है और क्या उनके पास इसकी जांच के लिए पर्याप्त संसाधन हैं.

अगर संबंधित मामलों में सबूतों का अभाव हुआ या सीबीआई के पास उस मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हुए, तो सीबीआई जांच करने से मना भी कर सकती है.