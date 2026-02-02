Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3095081
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna NEET Student Death Case: बिहार पुलिस अगर किसी केस को CBI को सौंपती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

Patna NEET Student Death Case: पटना नीट (NEET) छात्रा मौत मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. राज्यपाल की सिफारिश के बाद अब केंद्र की स्वीकृति का इंतजार है. केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले को अपने हाथ में ले, इससे पहले आइए जानते हैं कि बिहार पुलिस अगर किसी केस को CBI को सौंपती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:48 AM IST

Trending Photos

पटना NEET छात्रा मौत मामला
पटना NEET छात्रा मौत मामला

Patna NEET Student Death Case Update: पटना में नीट (NEET) छात्रा की रहस्यमयी हालत में मौत की गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी, क्योंकि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. राज्यपाल की सिफारिश के बाद अब केंद्र की स्वीकृति का इंतजार है. इस केस में पटना पुलिस की घोर लापरवाही भी उजागर हो गई. पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात सामने के बाद भी पुलिस इसे आत्महत्या बताने में जुटी हुई थी. इसके बाद चित्रगुप्त नगर थाने की SHO रौशनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया और जांच को SIT को सौंप दी. हालांकि, इससे पुलिस विभाग की छवि सुधर नहीं जाएगी. अब सीबीआई जांच पर ही सभी की निगाहें टिकी हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले को अपने हाथ में ले, इससे पहले आइए जानते हैं कि बिहार पुलिस अगर किसी केस को CBI को सौंपती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

जानकारी के मुताबिक, जब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE Act), 1946 के तहत राज्य सरकारें किसी मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को ट्रांसफर करती हैं. यह कानूनी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से फॉलो की जाती है. बता दें कि किसी मामले का खुलासा करने की पहली जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है और पुलिस विभाग हमेशा राज्यों के आधीन होता है, इसलिए सीबीआई अपनी मर्जी से सीधे किसी राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. इसके लिए DSPE Act 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार किसी मामले को CBI जांच के लिए सिफारिश करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के मुताबिक, जब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE Act), 1946 के तहत राज्य सरकारें किसी मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को ट्रांसफर करती हैं. यह कानूनी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से फॉलो की जाती है.

राज्य के मामलों का खुलासा करने की पहली जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है और पुलिस विभाग हमेशा राज्यों के आधीन होता है, इसलिए सीबीआई अपनी मर्जी से सीधे किसी राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

इसके लिए DSPE Act 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार किसी मामले को CBI जांच के लिए सिफारिश करती है. इसके लिए संबंधित राज्य सरकार को DSPE Act की धारा 6 के तहत अपनी लिखित सहमति देनी होती है.

ये भी पढ़ें- बेतिया में खाकी शर्मसार: शराब तस्करी में पुलिस–माफिया गठजोड़ का वीडियो वायरल

मुख्यतः इसमें राज्य सरकार की ओर सीबीआई उसके क्षेत्राधिकार में आकर जांच का अधिकार सौंपा जाता है. इसके बाद केंद्र सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) इस अनुशंसा पर विचार करता है.

फिर ​केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अधिसूचना जारी करती है, जो सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को उस विशिष्ट मामले के लिए उस राज्य में जांच करने की अनुमति देती है. राज्य और केंद्र सरकारों की ​सिफारिश के बाद सीबीआई खुद भी मामले का विश्लेषण करती है.

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई यह देखती है कि क्या मामला उनके मानदंडों जैसे वित्तीय घोटाला, हाई-प्रोफाइल मर्डर आदि में फिट बैठता है और क्या उनके पास इसकी जांच के लिए पर्याप्त संसाधन हैं.

अगर संबंधित मामलों में सबूतों का अभाव हुआ या सीबीआई के पास उस मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हुए, तो सीबीआई जांच करने से मना भी कर सकती है. 

TAGS

Patna NEET Student Death CaseCBI

Trending news

Jharkhand news
दुबई में बंधक बने झारखंड के मजदूर: 3 महीने से नहीं मिला वेतन, सरकार से मांगी मदद
Sanjay Jha
मैथिली भाषा को मिलेगा डिजिटल मंच, गूगल की-बोर्ड-एंड्रॉइड पर उपलब्ध होगी वैदेही लिपि
Dhanbad News
झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पर बमबाजी, अमन सिंह गिरोह ने ली जिम्मेदारी
Bihar Budget Session 2026
आज से बिहार बजट सत्र का आगाज, कल वित्त मंत्री पेश करेंगे भविष्य का रोडमैप
Patna NEET Student Death Case
बिहार पुलिस अगर किसी केस को CBI को सौंपती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है?
Bhagalpur News
1 मिनट की देरी और..., 12वीं परीक्षा के पहले ही दिन गेट पर रोती-बिलखती दिखीं छात्राएं
Bettiah news
बेतिया में खाकी शर्मसार: शराब तस्करी में पुलिस–माफिया गठजोड़ का वीडियो वायरल
Katihar News
कटिहार पुलिस पर भी सवाल! SP के आदेश पर दर्ज हुई नाबालिग के अपहरण की FIR
patna news
पटना में बारिश होगी या नहीं? IMD की ताजा रिपोर्ट में देखिए, AQI भी 245 पहुंचा
bihar board 12th exam
बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा आज से शुरू: बेतिया जिले में 64 केंद्रों पर 43 हजार से अधिक