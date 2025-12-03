Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3027234
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

गूगल पर सर्च करो! पता चल जाएगा कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला?

Avinash Srivastava: पुलिस ने पटना के चौक थाना अंतर्गत चौक शिकारपुर नालापार क्षेत्र से अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित को सोमवार को गिरफ्तार किया था. वह हाल ही में पटना की बेउर जेल में लंबी सजा काटने के बाद भागलपुर जेल से बेल पर बाहर आया था.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 03, 2025, 12:07 PM IST

Trending Photos

कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला? (File Photo)
कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला? (File Photo)

Who is Avinash Srivastava: बिहार में एक 'साइको किलर' की खूब चर्चा हो रही है. इस किलर पर 20 से अधिक लोगों की निर्मम हत्या करने का आरोप है. पटना पुलिस ने 1 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि वह जेल से बेल पर आने के तुरंत बाद ही एक बड़ी हत्या की साजिश रच रहा था, इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने हत्या के आरोपी अविनाश श्रीवास्तव के कब्जे से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किया.

पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना के चौक थाना अंतर्गत चौक शिकारपुर नालापार क्षेत्र से अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित को सोमवार को गिरफ्तार किया था. पटना सिटी के डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने कहा था कि अविनाश श्रीवास्तव पुलिस ने सूचना के आधार पर अविनाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है, जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ एक बिजनेसमैन की हत्या का प्लान बना रहा था. उन्होंने बताया कि वह हाल ही में पटना की बेउर जेल में लंबी सजा काटने के बाद भागलपुर जेल से बेल पर बाहर आया था.

कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जानिए
पटना सिटी के डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया था कि साल 2003 में अविनाश श्रीवास्तव, जो अमित के नाम से जाना जाता था. इसने अपने पिता ललन श्रीवास्तव की हत्या का बदला लेने के लिए क्राइम किया. अविनाश श्रीवास्तव के पिता की हत्या साल 2002 में हाजीपुर में गोली मारकर की गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन था पहला निशाना?
अविनाश श्रीवास्तव का पहला निशाना मोइन खान था. अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित ने उसकी 32 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. इतनी ही नहीं, वह करीब तीन घंटे तक शव के पास बैठा रहा था. यहीं से अविनाश श्रीवास्तव ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और हत्याएं करनी शरू की, जिसके बाद करीब 20 हत्याओं का आरोप लगा.

अमित की ये थी  खासियत
अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित की खासियत की थी वह जिसकी भी हत्या करता था, उसके शरीर में ढेर सारी गोलियां उतार देता था. अविनाश श्रीवास्तव को 'साइको किलर' के नाम से तब से बुलाया जाने लगा, जब वह साल 2016 में हाजीपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डकैती के दौरान पकड़ा गया था. पुलिस ने अविनाश श्रीवास्तव से उससे पूछताछ की, जिसमें उसने कहा था कि गूगल पर साइको किलर अमित सर्च करो, सब पता चल जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'वो शादी में गया था, इधर बंद घर में...', पाकुड़ में ऐसी घटी घटना कि हाहाकार मच गया

 

 

TAGS

avinash srivastavaBihar News

Trending news

avinash srivastava
गूगल पर सर्च करो! पता चल जाएगा कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला?
Dr Rajendra Prasad Jayanti
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राष्ट्र ने किया नमन
BSEB
बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं मॉडल पेपर 2026 जारी, सीधे यहां से PDF डाउनलोड करें
Bhojpuri news
17 साल पहले रिलीज हुई इस भोजपुरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था कोहराम
Dr. Rajendra prasad jayanti
देश ने किया डॉ. राजेंद्र प्रसाद को नमन, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी श्रद्धांजली
gold silver price today
गोल्ड- सिल्वर में बड़ा ट्विस्ट! पटना में आज सोना सस्ता, चांदी ने बढ़ाई चिंता
Bihar News
माचिस है क्या? नहीं...फिर बदमाशों ने ई रिक्शा चालक के साथ वो किया, जो रूह कंपा देगी
petrol-diesel price
पटना में पेट्रोल-डीजल और LPG के दाम स्थिर, आम जनता को मिली राहत
Khesari Lal Yadav
कभी काजल राघवानी के लिए 'फसरी लगा दS दुपट्टा से' कहते थे खेसारी!
rjd mla gautam krishna
बीवी करोड़पति, MLA पति चप्पल में! जानें कौन हैं राजद विधायक गौतम कृष्ण