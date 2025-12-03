गूगल पर सर्च करो! पता चल जाएगा कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला?

Who is Avinash Srivastava: बिहार में एक 'साइको किलर' की खूब चर्चा हो रही है. इस किलर पर 20 से अधिक लोगों की निर्मम हत्या करने का आरोप है. पटना पुलिस ने 1 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि वह जेल से बेल पर आने के तुरंत बाद ही एक बड़ी हत्या की साजिश रच रहा था, इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने हत्या के आरोपी अविनाश श्रीवास्तव के कब्जे से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किया.

पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना के चौक थाना अंतर्गत चौक शिकारपुर नालापार क्षेत्र से अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित को सोमवार को गिरफ्तार किया था. पटना सिटी के डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने कहा था कि अविनाश श्रीवास्तव पुलिस ने सूचना के आधार पर अविनाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है, जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ एक बिजनेसमैन की हत्या का प्लान बना रहा था. उन्होंने बताया कि वह हाल ही में पटना की बेउर जेल में लंबी सजा काटने के बाद भागलपुर जेल से बेल पर बाहर आया था.

कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जानिए

पटना सिटी के डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया था कि साल 2003 में अविनाश श्रीवास्तव, जो अमित के नाम से जाना जाता था. इसने अपने पिता ललन श्रीवास्तव की हत्या का बदला लेने के लिए क्राइम किया. अविनाश श्रीवास्तव के पिता की हत्या साल 2002 में हाजीपुर में गोली मारकर की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन था पहला निशाना?

अविनाश श्रीवास्तव का पहला निशाना मोइन खान था. अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित ने उसकी 32 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. इतनी ही नहीं, वह करीब तीन घंटे तक शव के पास बैठा रहा था. यहीं से अविनाश श्रीवास्तव ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और हत्याएं करनी शरू की, जिसके बाद करीब 20 हत्याओं का आरोप लगा.

अमित की ये थी खासियत

अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित की खासियत की थी वह जिसकी भी हत्या करता था, उसके शरीर में ढेर सारी गोलियां उतार देता था. अविनाश श्रीवास्तव को 'साइको किलर' के नाम से तब से बुलाया जाने लगा, जब वह साल 2016 में हाजीपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डकैती के दौरान पकड़ा गया था. पुलिस ने अविनाश श्रीवास्तव से उससे पूछताछ की, जिसमें उसने कहा था कि गूगल पर साइको किलर अमित सर्च करो, सब पता चल जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'वो शादी में गया था, इधर बंद घर में...', पाकुड़ में ऐसी घटी घटना कि हाहाकार मच गया