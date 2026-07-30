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पति बन रहा था अवैध संबंध में बाधा, पत्नी ने प्रेमी आलम से करवा दी हत्या, गया पुलिस का खुलासा

Gaya Crime News: गया पुलिस ने दिव्यांग राजदेव भारती हत्याकांड का खुलासा कर दिया. ग्रामीण एसपी दिव्यांजली ने बताया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी राजा आलम से पति को रास्ते से हटाने के लिए कहा. इसके बाद प्रेमी राजा आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजदेव भारती की हत्या कर दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 30, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:48 PM IST
पति बन रहा था अवैध संबंध में बाधा, पत्नी ने प्रेमी आलम से करवा दी हत्या, गया पुलिस का खुलासा
Image Credit: (Z News) पत्नी ने प्रेमी संग रची दिव्यांग पति की हत्या की साजिश, 4 गिरफ्तार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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