/पति बन रहा था अवैध संबंध में बाधा, पत्नी ने प्रेमी आलम से करवा दी हत्या, गया पुलिस का खुलासा

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गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र में दिव्यांग राजदेव भारती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. ग्रामीण एसपी दिव्यांजली ने 30 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध की कहानी सामने आई है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी का राजा आलम के साथ प्रेम संबंध था और इसी संबंध के चलते पति की हत्या की साजिश रची गई.
पत्नी ने प्रेमी राजा आलम से पति की करवा दी हत्या
मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी राजा आलम को रास्ते से पति को हटाने के लिए उकसाया. इसके बाद आरोपी राजा आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजदेव भारती की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद मामले को छिपाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिक जांच, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है.
गया पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया
ग्रामीण एसपी दिव्यांजली ने बताया कि इस मामले में अब तक रोहित कुमार, राजा आलम, मोहम्मद मुन्ना और मृतक की पत्नी समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.
नवादा में 8 साल की बच्ची से रेप
नवादा पुलिस ने 27 जुलाई, 2026 को 8 साल की बच्ची का रेप और हत्या की घटना घटी थी. 24 घंटे के भीतर नवादा पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर दिया था. 29 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया था कि इस मामले में मुख्य आरोपी रघुनंदन मांझी उर्फ तेतयी मांझी को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी ने बताया था कि 27 जुलाई को बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज होने के बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. जांच के दौरान 28 जुलाई की सुबह देवधा कॉलेज के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ था.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार