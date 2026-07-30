/पति बन रहा था अवैध संबंध में बाधा, पत्नी ने प्रेमी आलम से करवा दी हत्या, गया पुलिस का खुलासा

नवादा में 8 साल की बच्ची से रेप

नवादा पुलिस ने 27 जुलाई, 2026 को 8 साल की बच्ची का रेप और हत्या की घटना घटी थी. 24 घंटे के भीतर नवादा पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर दिया था. 29 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया था कि इस मामले में मुख्य आरोपी रघुनंदन मांझी उर्फ तेतयी मांझी को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी ने बताया था कि 27 जुलाई को बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज होने के बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. जांच के दौरान 28 जुलाई की सुबह देवधा कॉलेज के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ था.