/5 साल का अफेयर, 5 लाख का धोखा: प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची पति की हत्या की खौफनाक साजिश

इश्क का ऐसा जुनून कि पति ही बन गया रास्ते का कांटा... फिर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रच दी पति की हत्या की खौफनाक साजिश. ये कोई फिल्म संवाद नहीं है...यह सच्ची घटना है, जो भागलपुर जिले के नवगछिया की इस सनसनीखेज वारदात ने रिश्तों की नींव तक हिला दी है. पुलिस के मुताबिक, पांच साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के बीच पति का विरोध नागवार गुजरा और उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली. हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस की जांच ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी प्रेमी पंकज शर्मा की तलाश जारी है.