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5 साल का अफेयर, 5 लाख का धोखा: प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची पति की हत्या की खौफनाक साजिश

भागलपुर जिला में उमेश हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. नवगछिया पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी ने अपने पति को प्रेमी संग मिलकर मार डाला.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 07, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:47 PM IST
5 साल का अफेयर, 5 लाख का धोखा: प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची पति की हत्या की खौफनाक साजिश
Image Credit: (Z News) प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति हत्या कर दी, नवगछिया पुलिस का पर्दाफाश

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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