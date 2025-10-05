Advertisement
एयरफोर्स जवान की हत्या कराना चाहती थी उसकी पत्नी, भैसुर के लिए भी दे रखी थी सुपारी, लेकिन...

Patna Crime News: पटना में एक महिला ने घरेलू कलह के चलते अपने एयरफोर्स में कार्यरत पति और देवर की हत्या कराने की साजिश रची. उसने सुपारी किलर को सुपारी दी थी, लेकिन मनेर पुलिस ने समय रहते साजिश का पर्दाफाश कर दिया और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:45 AM IST

वीडियो ग्रैब
Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से हत्या की साजीश का एक सनसनी खेज खबर सामने आई है, जहां एक बेरुखी पत्नी ने अपने एयरफोर्स में कार्यरत पति और भैसुर की हत्या करवाने की साजिश रच डाली. महिला ने इसके लिए सुपारी किलर को सुपारी दी थी, लेकिन मनेर पुलिस की सतर्कता से यह सनसनीखेज मामला समय रहते उजागर हो गया. गुप्त सूचना के आधार पर मनेर पुलिस ने छापेमारी कर हुलासी टोला निवासी विशाल कुमार और उसके सहयोगी कल्लू कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से दो देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 26 जिंदा कारतूस और चार मैगजीन बरामद किए हैं.

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. गिरफ्तार अपराधी विशाल ने बताया कि दानापुर की रहने वाली नेहा कुमारी ने उसे अपने पति सोनू कुमार (जो एयरफोर्स में कार्यरत हैं) और सोनू के भाई की हत्या करने की सुपारी दी थी. विशाल ने पुलिस को मोबाइल में रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो फुटेज भी सौंपे हैं, जो इस साजिश के सबूत हैं.

ये भी पढ़ें: बेगूसराय पुलिस की बड़ी कामयाबी, 15 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी अंकित कुमार को धरा

इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने तुरंत दानापुर से नेहा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान नेहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने बताया कि घरेलू विवाद और पति द्वारा उसे न रखने के कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाने की योजना बनाई. जांच में यह भी सामने आया कि नेहा और विशाल पिछले छह महीने से संपर्क में थे. इस मामले में मनेर थाना कांड संख्या 738/25 के तहत आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस मामले को लेकर एसपी भानू प्रताप सिंह ने कहा कि घरेलू कलह और आपसी विवाद ने एक महिला को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने ही पति और भैसूर  की हत्या की साजिश रच डाली. लेकिन पुलिस की तत्परता से हत्या की यह खतरनाक साजिश नाकाम हो गई.

इनपुट: इश्तियाक खान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

