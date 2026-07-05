'दूसरी औरत से था अवैध संबंध, जहर देकर मार डाला', दरभंगा के जाले BDO की पत्नी की मौत पर परिजनों का संगीन आरोप

मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली बेला में 4 जुलाई, 2026 शुक्रवार की देर रात दरभंगा के जाले के बीडीओ मनोज कुमार की 29 वर्षीय पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. घटना के बाद मृतिका के परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों का आरोप है कि 2022 में शादी के कुछ समय बाद ही अमृता को पति के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध की जानकारी मिली थी. इसका विरोध करने पर पति, सास और ननद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे.