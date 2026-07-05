'दूसरी औरत से था अवैध संबंध, जहर देकर मार डाला', दरभंगा के जाले BDO की पत्नी की मौत पर परिजनों का संगीन आरोप

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मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली बेला में 4 जुलाई, 2026 शुक्रवार की देर रात दरभंगा के जाले के बीडीओ मनोज कुमार की 29 वर्षीय पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. घटना के बाद मृतिका के परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों का आरोप है कि 2022 में शादी के कुछ समय बाद ही अमृता को पति के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध की जानकारी मिली थी. इसका विरोध करने पर पति, सास और ननद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे.
आरोप है कि शुक्रवार की रात आपसी विवाद के बाद तीनों ने मिलकर अमृता को जहर दे दिया और उसके शव को सदर अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच में जुट गई है.
पूरे घटना क्रम को लेकर एसडीपीओ सुरेश कुमार ने बताया कि एक महिला की आत्महत्या की बात सामने आई है, उसका पोस्मार्टम कराया गया है और मृतक महिला के परिजनों की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, FSL की टीम से घटना स्थल की जांच कराई जा रही है और दरभंगा जाले में कार्यरत एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की पत्नी बताई जा रही है.