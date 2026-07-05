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'दूसरी औरत से था अवैध संबंध, जहर देकर मार डाला', दरभंगा के जाले BDO की पत्नी की मौत पर परिजनों का संगीन आरोप

Muzaffarpur News: शुक्रवार की रात आपसी विवाद के बाद तीनों ने मिलकर अमृता को जहर दे दिया और उसके शव को सदर अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:57 PM IST
'दूसरी औरत से था अवैध संबंध, जहर देकर मार डाला', दरभंगा के जाले BDO की पत्नी की मौत पर परिजनों का संगीन आरोप
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर में जाले दरभंगा के BDO की पत्नी की संदेहास्पद मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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