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'भाई, मुझे अपनी जान का खतरा है...', फोन पर जतायी थी अनहोनी की आशंका, दूसरी शादी के लिए पति ने ली पत्नी की जान

Purnia News News: बिहार की महिला का तमिलनाडु में कत्ल की घटना घटी है. महिला के कलाई पर चोट के निशान थे. बताया जा रहा है कि बंद कमरे की में हत्या को पति ने अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 05, 2026, 04:43 PM IST

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पत्नी ने पति के नाजायज़ संबंध का विरोध किया तो उसने गला घोंटकर हत्या कर दी
पत्नी ने पति के नाजायज़ संबंध का विरोध किया तो उसने गला घोंटकर हत्या कर दी

Purnia News: तमिलनाडु में बिहार की महिला की हत्या कर दी गई. मर्डर का आरोप पति पर ही है. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों का कहना है कि पति का किसी दूसरी महिला से प्रेम संबंध था और वह दूसरी शादी करना चाहता था. पत्नी इसका विरोध कर रही थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया. मृतका की पहचान बीकोठी प्रखंड के मटिहानी पंचायत स्थित रघुवंशनगर गांव की रहने वाली अफसरी खातून 28 के रूप में हुई है. पति का नाम मो. सद्दाम है.

मृतका के परिजनों ने बताया कि अफसरी पिछले 7 सालों से अपने पति और दो बच्चों के साथ तमिलनाडु में रह रही थी. 3 साल पहले उसे पति के अफेयर के बारे में पता चला. पत्नी ने सद्दाम को फोन पर गैर महिला से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था. इसके बाद दोनों को तमिलनाडु में घूमते हुए भी पकड़ा था. इसके बाद पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगा. मो. सद्दाम पत्नी पर गांव लौट जाने का दबाव बना रहा था, जबकि अफसरी अपने बच्चों की खातिर परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी.

परिजनों का कहना है कि पति के व्यवहार से परेशान होने के बावजूद अफसरी अपने दो छोटे बच्चों की वजह से रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी. वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों के सिर से मां-बाप दोनों का साया अलग हो जाए. लेकिन दूसरी ओर पति कथित तौर पर दूसरी शादी की तैयारी में था और पत्नी का विरोध उसे खटक रहा था.

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परिवार ने आरोप लगाया है कि घटना वाले दिन आरोपी ने पहले दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद अफसरी के साथ मारपीट की गई. बच्चों ने बाद में बताया कि वे कमरे के अंदर से अपनी मां की चीख-पुकार सुन रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण बाहर नहीं निकल सके.

आरोप है कि मारपीट के बाद अफसरी का गला दबा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. जब तक आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली, तब तक काफी देर हो चुकी थी.

वारदात से एक दिन पहले अफसरी ने अपने भाई को फोन किया था. उसने बताया था कि पति का व्यवहार लगातार आक्रामक होता जा रहा है और उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है. परिवार का दावा है कि उसने किसी अनहोनी की आशंका भी जताई थी. अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव पहुंची, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद मृतका के परिजन तमिलनाडु पहुंचे. उनका कहना है कि शव पर कई जगह चोट के निशान थे. इसे देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि अफसरी की हत्या की गई है. परिजन इस मामले को सुनियोजित हत्या बता रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

घटना के बाद तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी पति मो. सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

रिपोर्ट: संतोष नायक

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