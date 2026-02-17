Advertisement
Muzaffarpur News: अहियापुर में महिला को कार से उतारकर मारी गोली, वैशाली के पड़ोसी पर आरोप

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में कार सवार युवक ने कार में बैठी महिला को गोली मार दी. घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है. पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है.

Feb 17, 2026, 03:55 PM IST

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी के समीप देर रात कार सवार एक युवक ने कार में बैठी महिला को कार से उतार कर गोली मार दी. घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गया. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अहियापुर थाना की पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां गंभीर स्थिति में महिला का इलाज चल रहा है. घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस घायल महिला का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

गोली मारी और मौके से फरार
घटना को लेकर घायल महिला ने अनीता कुमारी ने बताया कि वह मूल रूप से वैशाली जिला के राजापाकड़ की रहने वाली है और कल अपने गांव के पड़ोसी अजीत कुमार के साथ कार में बैठ कर मधुबनी जिले के बासोपट्टी जा रही थी तभी अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में पहुंचने के बाद अजीत कुमार ने अपनी गाड़ी रोक उसे सड़क किनारे ले गया और उसे गोली मार कर वह मौके से फरार हो गया, जिसके बाद राहगीरों से मदद के लिए चिल्लाई और फिर मौके पर पहुंची. अहियापुर थाना की पुलिस ने उसे इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला
ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया वैशाली जिले की रहने वाली महिला अपने परिचित के साथ कर से जा रहा था कभी किसी विवाद को लेकर उसे कर से उतर कर गोली मार दी गई है, जिसे घायल स्थिति में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है, फिलहाल महिला का बयान दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है.

रिपोर्ट: मनितोष कुमार

