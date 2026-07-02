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मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बदमाशों की हैवानियत, महिला के प्राइवेट पार्ट पर हंसुआ से वार, हालत गंभीर

Muzaffarpur News: बुधवार की आधी रात के बाद बदमाश चोरी की नीयत से शिव कुमारी देवी के घर में प्रवेश किया. बदमाशों की आहट सुनकर महिला की नींद खुल गई. इसके बाद महिला ने चोरी का विरोध किया, तो बदमाशों ने धारदार हथियार (हंसुआ) से उनसे प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:56 PM IST
मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बदमाशों की हैवानियत, महिला के प्राइवेट पार्ट पर हंसुआ से वार, हालत गंभीर
Image Credit: (Photo-AI) चोरी का विरोध करने पर महिला के प्राइवेट पार्ट पर हंसुआ से हमलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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