/मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बदमाशों की हैवानियत, महिला के प्राइवेट पार्ट पर हंसुआ से वार, हालत गंभीर

मुजफ्फरपुर से एक बेहद हैरान करने वाली घटना घटी है. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. यहां पर रात के अंधेरे में एक घर में चोरी के नियत से घुसे बदमाशों ने महिला के साथ दरिंदगी करने का एक मामला सामने आया है. अपने घर में हो रहे चोरी का विरोध करने पर महिला के प्राइवेट पार्ट पर बदमाशों ने हंसुआ से हमला कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घायल महिला को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है. घटना की जानकारी मिलते पुलिस जांच में जुट गई है. घटना गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की है.