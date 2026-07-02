/मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बदमाशों की हैवानियत, महिला के प्राइवेट पार्ट पर हंसुआ से वार, हालत गंभीर

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मुजफ्फरपुर से एक बेहद हैरान करने वाली घटना घटी है. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. यहां पर रात के अंधेरे में एक घर में चोरी के नियत से घुसे बदमाशों ने महिला के साथ दरिंदगी करने का एक मामला सामने आया है. अपने घर में हो रहे चोरी का विरोध करने पर महिला के प्राइवेट पार्ट पर बदमाशों ने हंसुआ से हमला कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घायल महिला को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है. घटना की जानकारी मिलते पुलिस जांच में जुट गई है. घटना गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की है.
दरअसल, 1 जुलाई, 2026 बुधवार की आधी रात के बाद बदमाश चोरी की नीयत से शिव कुमारी देवी के घर में प्रवेश किया. बदमाशों की आहट सुनकर महिला की नींद खुल गई. इसके बाद महिला ने चोरी का विरोध किया, तो बदमाशों ने धारदार हथियार (हंसुआ) से उनसे प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिसके घर में सो रहे अन्य सदस्यों की नींद खुली, तो देखा की महिला शिव कुमारी देवी जख्मी हो चुकी है.
वहीं, परिजन और स्थानीय लोगों ने घायल महिला शिव कुमारी देवी को तुरंत इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर शरीर में फंसा हंसुआ बाहर निकाला है. फिलहाल, महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.
पूरे मामले पर डीएसपी ईस्ट वन अलय वत्स ने बताया कि घटना 2 जुलाई की देर रात की है, जब बदमाशों की ओर से एक महिला पर हमला कर दिया गया. जिससे महिला का प्राइवेट पार्ट जख्मी हुआ है उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. पीड़िता के बयान के आधार पर कांड दर्ज कर आगे की कारवाई की जा रही है.