महिला ने नहीं बनाने दिया जबरन संबंध, बदमाशों ने मार दी पैर में गोली, दरभंगा में दरिंदगी की हद पार

Darbhanga Crime News: दरभंगा में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को गोली मार दी गई. महिला का इलाज दरभंगा के DMCH में चल रहा है. दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र की घटना है.
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Darbhanga News: दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है. मजदूरी कर घर लौट रही एक महिला को छेड़खानी और लूटपाट का विरोध करना भारी पड़ गया. बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.
जानकारी के अनुसार, घटना गोठानी मोड़ के पास की है. करीब 30 वर्षीय गीता देवी मजदूरी कर अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए चार बदमाशों ने उसे घेर लिया. आरोप है कि बदमाशों ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसे पकड़ लिया. महिला ने हिम्मत दिखाते हुए विरोध किया और वहां से भागने की कोशिश की.
पीड़िता के अनुसार, सुरेंद्र यादव और चंदन यादव नामक दो लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया. विरोध करने पर बदमाशों ने उसके पास से लगभग 1200 रुपये नकद और कान की बाली छीन ली. जब वह किसी तरह वहां से भागने लगी, तो एक आरोपी ने गोली चला दी, जो उसके दाहिने पैर में जा लगी. गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ी.
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को कुशेश्वरस्थान के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसका इलाज जारी है.
पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की जा रही है.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार
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