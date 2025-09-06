Arrah Murder Case: जेल से बेल पर आया था युवक, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी

Arrah Crime News: भोजपुर जिले में क्रिमिनल्स का तांडव देखने को मिला. आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के महावीर टोला रोड में शुक्रवार की रात हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि युवक हत्या के आरोप में जेल में बंद था. वह बेल पर बाहर आया था.

मिली जानकारी के अनुसार, सुमित सिंह को अपराधियों ने काफी करीब से दो गोली मारी. जख्मी हालत में सुमित सिंह को इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार में स्थित निजी अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है. इस घटना से आसपास के सभी इलाकों मे सनसनी मच गई है.

घटना की सूचना मिलते ही टाउन थानाध्यक्ष देवराज राय और नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली. इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई. जानकारी के अनुसार, मृतक बड़हरा थाना क्षेत्र के फरहदा गांव के निवासी तारकेश्वर सिंह का बेटा था. फिलहाल, मृतक टाउन थाना क्षेत्र के महावीर टोला मुहल्ला में कई वर्षों से रह रहा था. वह दवा कारोबारी का काम करता था.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वह रोज की तरह शुक्रवार की रात को बाजार से घर पैदल लौट रहा था. जैसे ही वह महावीर टोला रोड मे स्थित अपने घर की गली में घुसा. तभी अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे गोली मार दी. बताया जा रहा है कि पूर्व में एक विवाद को लेकर सुमित सिंह की हत्या करने की बात सामने आ रही है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई.

जानिए, किस हत्याकांड में था सुमित का नाम

बता दें कि 6 अक्टूबर, 2022 में सुमित सिंह पर एक युवक की हत्या करने का आरोप है. यह घटना तब टाउन थाना क्षेत्र में स्थित आनंद नगर के शिवपुर में हुई थी. तब हथियारबंद अपराधियों ने बर्थडे पार्टी में घर से बुला कर नवादा थाना क्षेत्र के जवाहर टोला निवासी शिव बालक प्रसाद के 35 वर्षीय बेटे जितेंद्र कुमार उर्फ केबी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में सुमित सिंह मुख्य नामजद आरोपित था और वह जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था.

इनपुट: मनीष कुमार सिंह

