Dhanbad News: वासेपुर में युवक की गला रेतकर हत्या, सेप्टिक टैंक से मिला शव
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2932693
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Dhanbad News: वासेपुर में युवक की गला रेतकर हत्या, सेप्टिक टैंक से मिला शव

Dhanbad News: धनबाद से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है. जब वासेपुर इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र के सेप्टिक टैंक से पुलिस को एक युवक का शव बरामद हुआ. पुलिस ने युवक की हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. परिजनों का कहना है कि सोनू किसी साजिश का शिकार हुआ है.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:43 PM IST

Trending Photos

धनबाद, वासेपुर हत्या केस
धनबाद, वासेपुर हत्या केस

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद स्थित वासेपुर इलाके में 22 सितंबर दिन सोमवार को सनसनी फैल गई, जब एक आंगनबाड़ी केंद्र के सेप्टिक टैंक से एक युवक का शव बरामद हुआ. मृतक की पहचान मटकुरिया निवासी 22 वर्षीय सोनू यादव के रूप में की गई है. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना तुरंत पुलिस को दी. बैंक मोड़ थाने की पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को सेप्टिक टैंक से बाहर निकलवाया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी विधि-व्यवस्था नौशाद आलम भी मौके पर पहुंचे. पुलिस प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जता रही है. शव को देखने से ऐसा लग रहा है कि सोनू यादव की पहले गला रेतकर हत्या की गई और इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को आंगनबाड़ी केंद्र के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. आसपास के सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. मृतक के दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है. मृतक के परिजनों का कहना है कि सोनू यादव अपने घर से अचानक लापता हो गया था. जब वह वापस नहीं लौटा, तो उसकी तलाश शुरू हुई. परिजनों को अंदेशा है कि सोनू किसी साजिश का शिकार हुआ है.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि पुलिस के तमाम दावों के बावजूद इलाके में अपराध की घटनाएं नहीं थम रही हैं.

इनपुट: आईएएनएस

ये भी पढे़ं: मधुपुर में HDFC बैंक में भीषण डाका, लाखों रुपए कैश सहित जेवरात की लूट

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dhanbad NewsDhanbad crime news

Trending news

Munger News
Munger Flood: मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा, सहायता राशि नहीं मिलने पर जता
Dhanbad News
वासेपुर में युवक की गला रेतकर हत्या, सेप्टिक टैंक से मिला शव
Khesari Lal Yadav
'गॉडफादर' का नया देवी गीत 'जय मां' रिलीज, नवरात्रि पर खेसारी का फैंस को तोहफा
Arvind Akela Kallu
'चुनरी लाले लाले' में दिखी अरविंद अकेला कल्लू और खुशी कक्कड़ की जबरदस्त केमिस्ट्री
Jharkhand Road Accident News
झारखंड में दो सड़क हादसों में पांच की मौत, 40 से अधिक घायल
bihar chunav 2025
'सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं', चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर
West Champaran news
पश्चिम चंपारण को मिलेगा विकास का तोहफा, सीएम नीतीश कल करेंगे योजनाओं का लोकार्पण
ranchi crime news
Ranchi News: चर्चित बिल्डर कमल भूषण की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद, दो बरी
Jharkhand news
मधुपुर में HDFC बैंक में भीषण डाका, लाखों रुपए कैश सहित जेवरात की लूट
Varun Dhawan
‘पनवाड़ी’ गाने पर वरुण धवन और खेसारी लाल यादव का स्विमिंग पूल डांस वायरल
;