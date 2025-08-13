Muzaffarpur News: खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल गईं थी बच्ची, तभी पहुंचा युवक और संबंध बनाने लगा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में एक नाबालिग लड़की जंगल में खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गई थी, तभी गांव का एक युवक पहुंच गया और उसे सुनसान जगह पर ले गया. इसके बाद लड़की के साथ जबरन संबंध बनाने लगा. घटना कटरा थाना क्षेत्र की है. यहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है. ऐसा पीड़ित परिवार वालों का आरोप है. घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

एक युवक भागता हुआ दिखाई दिया

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने छोटे भाई और मां के साथ घर के लिए जलावन लाने गई थी. जब वह थोड़ी दूर पर लकड़ी तोड़ रही थी, तभी गांव का ही एक युवक उसे सुनसान जगह पर ले गया. काफी देर तक जब लड़की घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. वहीं, खोजते-खोजते परिजन जब झाड़ियों के पास पहुंचे तो उन्हें एक युवक भागता हुआ दिखाई दिया और लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी. पास जाकर देखा तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई.

​यह भी पढ़ें: 16 साल की लड़की से शादी का झूठा वादा, फिर बनाया था संबंध,कोर्ट ने महंथ को दी उम्रकैद

बेटी के कपड़े फटे हुए थे और वह अर्ध-नग्न अवस्था में थी

नाबालिग लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी के कपड़े फटे हुए थे और वह अर्ध-नग्न अवस्था में थी. इसके बाद परिजनों ने कटरा थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी को जेल भेजा दिया गया है.पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच भी करवाई है. नाबालिग पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज कराया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: गहरी नींद में सो रही थी 10 साल की बच्ची, युवक आया और उठा ले गया,फिर खेत में किया रेप

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!