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Darbhanga New: यामाहा एजेंसी में लोहे की रॉड से पीट-पीटकर युवक की हत्या, पुरानी रंजिश में साथी पर आरोप

Darbhanga Crime New: दरभंगा जिले में यामाहा एजेंसी में एक युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. युवक की हत्या का आरोप पुरानी रंजिश में उसी के साथी पर लगा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:44 PM IST
Darbhanga New: यामाहा एजेंसी में लोहे की रॉड से पीट-पीटकर युवक की हत्या, पुरानी रंजिश में साथी पर आरोप
Image Credit: यामाहा एजेंसी में लोहे की रॉड से पीट-पीटकर युवक की हत्या

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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