Bokaro Crime: बोकारो में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद
Bokaro Crime: बोकारो में मोबाइल को लेकर हुए आपसी विवाद में एक दोस्त ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी. मिली जानकारी के अनुसार, दोनों में मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:42 PM IST

Trending Photos

Bokaro Crime: झारखंड के बोकारो में आपसी विवाद में दोस्त ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी. मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला सिटी थाना क्षेत्र के एलएच (LH) का बताया जा रहा है. घटना की सूचना पाते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हत्या का आरोपी अमन झा ने सिटी थाना में आत्मसमर्पण कर दिया. बाकी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं. मृतक बोकारो के बीएसएल (BSL) के LH का रहनेवाला है. जानकारी के मुताबिक, मृतक का नाम रवि कुमार है. इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि यह हत्या मोबाइल को लेकर हुए विवाद में हुई है.

यह भी पढ़ें: बोकारो में तेल टैंकर ने पुलिस की गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

घटना के बारे में बताते चलें कि बोकारो में दोस्त ने दोस्त को चाकू मारकर हत्या कर दिया. बताया जा रहा है कि दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर आपस में बहस-बाजी हुई, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकू से वार कर दिया. घटना के बाद आरोपी और उसके दोस्त ने मिलकर घायल को कॉपरेटिव कॉलोनी स्थित कृष्णा नर्सिंग होम के गेट के बाहर छोड़ दिया और वे फरार हो गए. कृष्णा नर्सिंग होम के द्वारा एंबुलेंस से बोकारो जेनरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चाकू लगे युवक को मृत घोषित कर दिया गया. 

वहीं आरोपी का मोबाइल शव के पास छूट जाने की वजह से आरोपी ने पकड़े जाने के डर से सिटी थाना में आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और बाकी आरोपी की धड़ पकड़ को लेकर छापेमारी कर रही है. सिटी थाना पुलिस भी घटना स्थल पर जांच करने के लिए पहुंची. बताया जा रहा है कि मृतक दो भाई था और मृतक का नाम रवि है, जो छोटा भाई था. बताया जा रहा है कि मृतक के पिता की भी 2017 में मौत हो चुकी है. मृतक के चचेरे भाई राहुल चौधरी ने कहा कि मृतक और आरोपी दोस्त है. 

ऐसे में पहले से किसी बात को लेकर मनमुटाव था जहां आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दिया और एक आरोपी का मोबाइल छूट जाने और पकड़े जाने की वजह से सिटी थाना में आत्म समर्पण कर दिया और बाकी फरार हो गया. वहीं बोकारो के सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि मोबाइल को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है.

इनपुट- मृत्युंजय मिश्रा

इनपुट- मृत्युंजय मिश्रा

