Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3033779
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवा आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, परिवार को दोस्त पर शक

मुजफ्फरपुर के धर्मपुर चौक के पास युवा राजद नेता मंटू साह की सोमवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपराधियों ने उन पर तीन गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने मंटू के दोस्त रमेश राय पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:33 PM IST

Trending Photos

सुशील कुमार, एसएसपी, मुजफ्फरपुर
सुशील कुमार, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर में सोमवार की सुबह एक बड़ी वारदात हुई, जिसमें बेखौफ बदमाशों ने युवा राजद नेता मंटू साह की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना रामपुर हरि थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास हुई. 35 वर्षीय मंटू साह युवा राजद में धर्मपुर पंचायत के अध्यक्ष थे. अपराधियों ने उन पर लगातार तीन गोलियां चलाईं, जो सीधे उनके सीने में लगीं. गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप
मृतक के परिवार के अनुसार सुबह करीब साढ़े सात बजे मंटू का दोस्त रमेश राय उसके घर पहुंचा और किसी जरूरी काम का हवाला देकर उसे साथ ले गया. मंटू उसके साथ चला गया, लेकिन इसके लगभग आधे घंटे बाद उसकी हत्या की खबर घर पहुंच गई. परिजनों ने साफ आरोप लगाया है कि हत्या की साजिश रमेश राय ने ही रची है. परिवार का कहना है कि रमेश हाल में ही जेल से जमानत पर आया था और इससे पहले शराब तस्करी के मामले में भी जेल जा चुका है. पुलिस ने रमेश राय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- Rajgir News: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ISI का जिक्र करके आया ईमेल

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या के बाद ग्रामीणों का हंगामा
घटना की जानकारी मिलते ही गांव और आसपास के इलाके के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए. गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और मांग की कि हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो. ग्रामीणों ने करीब चार घंटे तक शव को उठाने नहीं दिया और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया. बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने पर शव को एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- कच्चा मखाना लूटकांड का कटिहार पुलिस ने किया खुलासा, सभी पांचों अपराधी धरे गए

पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही जांच
एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि मामला काफी गंभीर है और कई एंगल से जांच की जा रही है. कुछ लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, किसी आपसी विवाद या किसी अन्य कारण की भूमिका है या नहीं.

इनपुट - मणितोष कुमार

TAGS

Muzaffarpur News

Trending news

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवा आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, परिवार को दोस्त पर शक
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में HIV विस्फोट! कुल 7400 मरीज, 400 स्कूली बच्चों में संक्रमण से मचा हड़कंप
Land For Jobs Scam
कोर्ट ने CBI को फटकारा, लालू परिवार समेत 103 आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट अपूर्ण
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर के नावानगर विशेष औद्योगिक क्षेत्र का किया दौरा
Shilpi Raj
शिल्पी राज का नया धमाकेदार भोजपुरी गाना ‘साड़ी बलमु’ यू्ट्यूब पर छाया
Jharkhand news
झारखंड में जनता रो रही, सरकार सो रही! बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला
Mukhyamantri Pratigya Yojana
पढ़ाई-कमाई दोनों साथ-साथ, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में इंटर्नशिप का मिलता है पैसा
Pawan Singh
पावरस्टार पवन सिंह और नीलम गिरी का धमाका: 'सईया मिलल लडिकइयां' 6 महीने बाद भी वायरल
Bihar politics
पीके की राह पर रितु जायसवाल, युवाओं-महिलाओं से संवाद के बाद बनाएंगी नई पार्टी
Bihar Private Security Agencies
बिहार में अब नहीं मिलेंगे डिटेक्टिव! प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नए नियम जारी