मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवा आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, परिवार को दोस्त पर शक

मुजफ्फरपुर में सोमवार की सुबह एक बड़ी वारदात हुई, जिसमें बेखौफ बदमाशों ने युवा राजद नेता मंटू साह की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना रामपुर हरि थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास हुई. 35 वर्षीय मंटू साह युवा राजद में धर्मपुर पंचायत के अध्यक्ष थे. अपराधियों ने उन पर लगातार तीन गोलियां चलाईं, जो सीधे उनके सीने में लगीं. गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप

मृतक के परिवार के अनुसार सुबह करीब साढ़े सात बजे मंटू का दोस्त रमेश राय उसके घर पहुंचा और किसी जरूरी काम का हवाला देकर उसे साथ ले गया. मंटू उसके साथ चला गया, लेकिन इसके लगभग आधे घंटे बाद उसकी हत्या की खबर घर पहुंच गई. परिजनों ने साफ आरोप लगाया है कि हत्या की साजिश रमेश राय ने ही रची है. परिवार का कहना है कि रमेश हाल में ही जेल से जमानत पर आया था और इससे पहले शराब तस्करी के मामले में भी जेल जा चुका है. पुलिस ने रमेश राय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

हत्या के बाद ग्रामीणों का हंगामा

घटना की जानकारी मिलते ही गांव और आसपास के इलाके के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए. गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और मांग की कि हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो. ग्रामीणों ने करीब चार घंटे तक शव को उठाने नहीं दिया और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया. बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने पर शव को एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही जांच

एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि मामला काफी गंभीर है और कई एंगल से जांच की जा रही है. कुछ लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, किसी आपसी विवाद या किसी अन्य कारण की भूमिका है या नहीं.

